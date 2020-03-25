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25 Mart 2020 Çarşamba 17:19:31 | Son Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 17:21:01

RTÜK, koronavirüs yayınlarında yasaları ihlal edenlere yaptırım uyguladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu son toplantısında ağırlıklı olarak koronavirüs yayınlarını mercek atına aldı. İzleme uzmanlarının raporlarını gündemine alan Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun’u ihlal eden yayıncıları affetmedi

RTÜK, koronavirüs toplantısının ardından kararları açıkladı.

TELE1, HALK TV VE HABERTÜRK'e CEZA

RTÜK, Halk TV’ye 3 ayrı müeyyide uyguladı.

Ayşenur Arslan’ın sunduğu “Medya Mahallesi” programında koronavirüs salgınının sorumlusunun 3. havalimanı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunun iddia edilmesi ve salgından etkilenenlerin AK Parti seçmeni olduğunun söylenmesi Halk TV’ye ceza getirdi. Üst Kurul, ifadelerin yasaya aykırı olarak hem ayrımcılık içerdiğini hem de iddiaların gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ihlal ettiğini tespit etti. İlgili yayın nedeniyle Halk TV’ye üst limitten idari yaptırım kararı alındı.

Üst Kurul toplantısında ayrıca, Halk TV’de yayınlanan “Günaydın Türkiye” isimli programda koronavirüsle ilgili hiçbir resmi kaynak tarafından doğrulanmayan birtakım ifadelerin izleyiciler üzerinde korku ve panik havası oluşturduğu kanaatine varıldı.  

RTÜK, TELE 1’de yayınlanan “Kulis” ve Habertürk’teki “Para Gündem” programlarındaki salgın hastalığa ilişkin hiçbir otorite tarafından teyit edilmemiş bilgilerin gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı bir şekilde izleyiciye aktarılması sebebiyle her iki yayın kuruluşuna idari yaptırım uyguladı.

ATAKLI'NIN SÖZLERİ YAPTIRIM GETİRDİ

RTÜK toplantısında, televizyonlardan verilen uzaktan eğitim derslerinde başörtülü öğretmeni eleştiren Can Ataklı da gündemdeydi.

Toplantıda, Ataklı’nın “Gün Başlıyor” programında, derslerde başörtülü öğretmenlerin yer almasını “çok yanlış ve facia olarak” belirtmesi, ilgili yasanın “Yayın hizmetleri… Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.” ilkesine aykırı bulunarak Tele 1’e en üst limitten idari yaptırım kararıyla ilaveten 5 kez program durdurma cezası verildi.

Tele 1’e farklı bir ceza da Can Ataklı’nın başka bir yayınından uygulandı.         

RTÜK, programında Harp Okulu’nda gerçekleştirilen bir töreni yorumlayan Ataklı’nın yanlış bilgiler vererek, argo sözcükler kullanmak suretiyle rütbeli askerleri ve kurumları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan ifadelerine de yaptırım kararı verdi.

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