RTÜK Başkanı Şahin Asya-Pasifik Yayın Birliği toplantısına katıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) edinilen bilgiye göre, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen "Çeşitli Görsel-İşitsel Deneyimlerin Getirdiği Meydan Okumaları Göğüslemek-İzleyici ve Dinleyicilerin Güvendiği Medya" temalı 56. Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) Yıllık Toplantısı, Japonya'nın ulusal yayın kuruluşu Japonya Yayın Kurumunca (NHK) gerçekleştiriliyor.

Türkiye'den yayıncılık alanında hizmet veren resmi ve özel kurum ile bazı kuruluş temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Üst Kurul Üyesi Arif Fırtına ile RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkan Yardımcısı Deniz Güler de katıldı.

İzleyici ve dinleyici kitlelerinin güvenini kazanmak için tam zamanlı en iyi görsel ve işitsel deneyimleri sunma konusunda fikir teatisi gerçekleştirilen toplantıda, adil ve doğru bilgi teminatı için kararlılık vurgusu yapıldı.

Asya'nın en büyük yayın kuruluşları birliği konumundaki ABU'da 71 ülkeden 274 üye bulunuyor. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, ABU'nun başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.

(AA)