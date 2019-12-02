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02 Aralık 2019 Pazartesi 18:49:27 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 18:50:23

RTÜK: 18 yaş üstü yayınlarda zorunlu PIN uygulaması örnek olmalı

RTÜK'ten yapılan açıklamada, artık ebeveynlerin anılan yayınlarda çocuklarının kontrolünü daha etkin olarak sağlayabilecekleri bildirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), yapılan açıklamada, isteğe bağlı yayıncılık alanında lisanslama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Süreç içinde yerli ve yabancı yayın platformlarıyla sıkı diyalog süreci başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli ve manevi değerlerimiz başta olmak üzere aileyi önceleyen hassasiyetlerimizi muhataplarımıza titizlikle aktardık. Yaptığımız çalışmaların özgürlükleri kısıtlamayı değil, bilhassa kayıt dışı olan bu alanı düzenleyerek herkesin özgürlüğünü sağlamayı amaçladığını anlattık. Bu kapsamda isteğe bağlı yayıncılık yapan platformların yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerde pek çok noktada hemfikir olduğumuzu görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti."

Açıklamada, Türkiye'nin milli güvenliği ile genel ahlaka aykırı, çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine dair gösterilen tavrı aynı hassasiyetle karşılayan yayıncılara teşekkür edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"İsteğe bağlı yayıncılık alanının en büyüklerinden olan uluslararası bir platformun sistemine ebeveyn kontrolü getirmesi tam da bizim istediğimiz bir uygulamadır. Kendilerini aldıkları karardan dolayı kutluyoruz. 18 yaş üstü yayınlarda zorunlu PIN uygulamasına geçilmesi önemlidir ve diğer benzer platformlar için de örnek olmalıdır. Artık ebeveynler anılan yayınlarda çocuklarının kontrolünü daha etkin olarak sağlayabilecektir. Bu karar açık kapı iletişim politikamızın neticesidir."

Netflix yetkilileriyle yürütülen dirsek temasının olumlu sonuçlar vermesinden son derece mutlu olunduğu ifade edilen açıklamada, "Bundan sonra da aynı yapıcı üslupla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnternetin özgürlük alanı olduğunu bilen RTÜK, aziz milletimizin talep ve beklentilerini yerine getirme konusunda ivedilikle önlemlerini almaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

AA

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