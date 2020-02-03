ROKETSAN, Türkiye'nin en yeni üyelerinden olan Yatağan Füze Sistemi’nin videosunu yayınladı
ROKETSAN, füze ürün ailesinin en yeni üyelerinden olan Yatağan Füze Sistemi’nin videosunu yayınladı. Yatağan, hafifliği ve hassasiyeti ile insansız kara, deniz ve mini insansız hava araçlarının da silahı olabilecek.
ROKETSAN, füze ürün ailesinin en yeni üyelerinden olan Yatağan Füze Sistemi’nin videosunu yayınladı.
Tek piyade tarafından mevcut bombaatar silahlarıyla kullanılabilecek şekilde tasarlanan Yatağan, meskun mahal muharebelerine; hassasiyet, menzil ve hedefe yönelmiş tahrip gücü getiriyor.
Yatağan, hafifliği ve hassasiyeti ile insansız kara, deniz ve mini insansız hava araçlarının da silahı olabilecek.
TESTLER BAŞLIYOR
ROKETSAN Yatağan lazer güdümlü minyatür füzenin bu yıl bir platform üzerinde testlerini göreceğiz.
•Menzil: 1000+ m •Sapma: 1 m •Öldürücü yarıçap: 5 m •Amirlik: 1 kg •Lazer arayıcı başlık
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