30 Eylül 2019 Pazartesi 07:24:28 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 07:25:15
'Roger' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'de düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler Artuklu ilçesinde ortak operasyon düzenledi.
Operasyonda "Roger" kod adlı terörist Fırat Şimdi etkisiz hale getirildi.
(AA)
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