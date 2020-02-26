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26 Şubat 2020 Çarşamba 21:33:55 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 21:48:53

Rize Emniyet Müdürü Şehit Altuğ Verdi soruşturmasında 3 tutuklama

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı.

Şehit emniyet müdürü Altuğ Verdi soruşturması kapsamında mahkemeye çıkarılan 3 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 13'e çıktı. Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli daha tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 11 Aralık 2018'de görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edilmişti.

Sarıcaoğlu'nun el konulan cep telefonu ile elektronik posta ve ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, bulunduğu hücre yapılanması içerisindeki diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgileri belirlenmişti.

Bunun üzerine Başsavcılık, aralarında hala görevde olan 9 polis memuru, bir doktor ve 4 öğretmenin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

İstanbul merkezli 7 ilde 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin ise FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunduğu öğrenilmişti. Şüphelilerden 2'sinin ise yurt dışına kaçtığı belirlenmişti.

Soruşturması kapsamında, yeni bilgiler ışığında 7 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik gözaltı kararı alınmış, 20 Şubat'ta İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin de cezaevinde olduğu öğrenildi.

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