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12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:30:21 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:33:10

Rize’de sahibinden kaçan boğa şehri birbirine kattı

Rize’de sahibinden kaçan boğa şehri birbirine katarak hastaneye girmek istedi

Rize merkezde bir kasaba ait olduğu öğrenilen büyükbaş hayvan sahil dolgu alanında sahibinin elinden kurtularak kaçtı. Kaçan boğa Karadeniz Sahil Yolu’ndan karşıya geçti. Rize Devlet Hastanesi’ne kadar kaçan boğa burada insanlardan korkarak şehrin içerisine girdi. Peşinde koşan sahiplerinden kaçan boğa bu kez Rize Ziraat Çay Bahçesine doğru yokuş yukarı kaçmaya başladı.

Kilometrelerce koşan boğa burada yakalanmak istendi fakat boğa kaçmayı yine başardı. Kaçan boğa önce bir markete girerek marketteki malzemelere zarar verdi. Boğa marketten çıktı ve daha sonra bir emlak ofisine daldı. Boğaya burada Rize Belediyesi ekipleri tarafından sakinleştirici iğne atıldı. Sakinleşmeyen boğa emlak ofisinden de çıktı ve bu kez geldiği yoldan aşağıya doğru koştu. İki apartmanın arasında sıkışan boğaya burada yine sakinleştirici iğne atıldı ve kafasına ip geçirildi. Halen sakinleşmeyen boğa bu kez ipi tutanları da peşinden sürükleyerek otoyola kadar çıktı. Burada ipinden ve kuyruğundan tutularak durdurulmaya çalışılan boğa yere yıkıldı.

Sokak ortasında kesildi 

Ziraat yokuşunda kasap ve kasap yakınları tarafından yakalanan hayvan cadde ortasında kesildi. Vatandaşların tepki göstermesi ile tartışma çıkarken, boğazı kesilen hayvan yeniden kalkmaya çalıştı. Binalardan tepki gösteren vatandaşlara karşı sahipleri, “Başka çaremiz yoktu, 2 arkadaşımız yaralandı, hastanede, birçok araca zarar verdi, iş yerlerine girdi. Daha fazla zarar vermemesi için mecbur kaldık” dediler. 
Sokak ortasında kesilen hayvanın ardından yerden kaldırılarak araca yüklenen hayvanın ardından tepkiler devam etti. Balkonlardan tepki gösteren vatandaşların yanı sıra bir vatandaşın ise hakaretler etmesi üzerine ortam gerildi. Gerginlik, polisin araya girmesi ve vatandaşın oradan uzaklaştırılmasıyla son buldu.

(İHA)

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