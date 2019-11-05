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05 Kasım 2019 Salı 22:05:38 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 22:06:35

'Risk altındaki alanların dönüşümü sağlanacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Erzurum'da 6 ayrı noktada, aynı anda projeler yapacağız. Toplamda bin 400 bağımsız bölümü içeren konutlarla vatandaşlarımızın risk altında bulunan alanlarının dönüşümünü sağlamış olacağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Erzurum'da, kentsel dönüşüm alanlarını inceledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ilçe belediye başkanlarıyla tarihi Üç Kümbetler, Taşambarlar ve çevresini gezen Kurum, Kavak Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Burada kentsel dönüşüm için düşünülen alanları haritadan inceleyen Kurum, daha sonra Sanayi ve Şükrüpaşa semtlerindeki gecekondu bölgelerini gezdi.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde beraberindekilerle toplantı düzenleyen Kurum, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023'e giden yolda Erzurum'un marka şehir haline geleceğini aktardı.

Kente yapılacak millet bahçeleri ve konutlar hakkında detaylı bilgi aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Kale çevremiz ve kale çevresinde yapılacak çevre düzenlemesine ilişkin süreçlerle ilgili iki etaptan oluşan projemiz var. Kalenin yanında bulunan alanda 21 bin metrekare alanda projemizi gerçekleştireceğiz. Maliyeti, 14 milyon Türk lirası. 5 milyon lirasını İller Bankası Genel Müdürlüğü'müz kanalıyla hibe, kalan kısmına kredi vermek suretiyle projeyi gerçekleştiriceğiz. Kale etrafı tamamen açılacak ve tarihi binaların restorasyonu tamalandığında oraya gelen vatandaşlara konaklama ve yeme içme alanları da oluşturulacak. İkinci etap tarif ettiğim alanın karşısında kalan Cumhuriyet Caddesi, Ulucami, Taşambarlar arasındaki 88 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Burada 234 bina, 664 bağımsız bölüm var. Burasını hem kentsel dönüşüm hem riskli alan ilan ederek vatandaşların rızasıyla dönüşüm projesi gerçekletireceğiz."

Kurum, konutların tarihi eserlerin silüetlerini bozmadan inşa edileceğini, vatadaşların riskli binalardan kurtulacağını vurguladı.

Yapılacak projeler arasında Üç Kümbetler Millet Bahçesi çalışmasının da olduğunu ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Hacı Cuma, Sanayi, Dağ Mahallesi, Gölbaşı, Palandöken'de bulunan birinci ve ikinci marketler olarak bilinen yerlerde hayata geçireceğimiz projelerimiz var. Yapılacak projelerle hem ecdat yadigarı olan tarihi eserler gün yüzüne çıkacak, hem de vatandaşlarımızın riskli yerlerden taşınması sağlanacak. Erzurum'da 6 ayrı noktada, aynı anda projeler yapacağız. Toplamda bin 400 bağımsız bölümü içeren konutlarla vatandaşlarımızın risk altında bulunan alanlarının dönüşümünü sağlamış olacağız. Böylece risk altında bulunan alanların dönüşümü tamamlanacak."

AA

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