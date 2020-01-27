Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Braynt’ın ölümünün ardından dünyanın her tarafından milyonlarca insan sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapıyor. Yabancı uyruklu kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımlarda R.I.P kelimesi sıklıkla görülüyor. Vatandaşlar bu kelimenin Türkçe karşılığı merak ediliyor. RIP ne demek? RIP kelimesinin Türkçesi ve anlamı ne? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

RIP NE DEMEK?

R.I.P. kelimesi; Rest In Peace anlamına geliyor. RIP, Rest In Peace cümlesinin kısaltması oluyor.

RIP TÜRKÇESİ NE?

Latince Requiescat'ten "Huzur içinde yatsın" ifadesi RIP, bazen Katolik, Lutheran, Anglikan ve Metodist gibi mezheplerde, kutsal ebedi bir dinlenmenin ve huzurun ruhunu dilemek için kullanılan mezheplerde kullanılır.