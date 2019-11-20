Riddick hangi kanalda, saat kaçta? Riddick konusu ne, Riddick oyuncuları kimler?

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RİDDİCK FİLMİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Riddick filmi bu akşam saat 20:00'de Star Tv ekranlarında yayınlanacak.

RİDDİCK KONUSU NE?

Kendi insanları tarafından ihanete uğrayan Riddick, kendini yaşamın olmadığı ve güneşin kavurduğu ıssız bir gezegende bulur; kısa bir süre sonra ise gezegenin zannettiği kadar ıssız olmadığını fark eder. İlginç bir uzaylı türünün yaşam alanı olan bu gezegende tuhaf yaratıkların saldırısına uğrar. Düşmanlar karşı koyamayacağı kadar güçlüdür ve bulunduğu tehlikeli bölgeden bir an önce kaçar. Hayatını kurtarmak için uğraşırken bir yardım alarmını aktive eder ve bu alarmın aktif olmasıyla birlikte iki gemi harekete geçip gezegene iniş yapar. Birbirine savaş açan gemilerden birinde paralı askerler çalışmaktayken, diğer gemiye Riddick'in geçmişinden gelen önemli biri kaptanlık etmektedir.

RİDDİCK OYUNCULARI KİM?

Yönetmen: David Twohy

Oyuncular: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff