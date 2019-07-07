Rezalet telefon kayıtlarında

Sultanahmet, Taksim gibi turistik semtlerde, turist yolculardan, güzergah uzatarak fazla para alan taksici çetesi çökertilmiş, 25 taksici gözaltına alınmıştı. Operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Şoförlerin kendi aralarında yaptıkları telefon konuşmasında dolandırdıkları turistler için, 'Keriz', 'Mal' ve 'Kuş' gibi kelimeler kullandıkları belirlendi.

MÜŞTERİNİN KOLYESİNİ SATMIŞLAR

Bir taksicinin başka bir taksiciyle yaptığı görüşmede “Bugün çok iş var, Süleymaniye iş dolu. Topkapı'ya iş aldım. 90 lira alabildim fazla yemedi” dediği, bir diğerinin ise dolandırdığı turisti bıraktıktan sonra telefonla aradığı arkadaşına “1000 dolar kazıkladım hadi Fatih'e gel yiyelim” dediği ortaya çıktı. Bir taksici yaptığı görüşmesinde ise “Abi müşteri takside kolye unuttu, 1000 Euro eder. Gel ıslatalım” dediği belirlendi.

GÖZCÜ BİLE TUTMUŞLAR

Ayrıca şüphelilerin işe çıkmadan önce özel olarak tuttukları gözcüler aracılığıyla polis operasyonlarına karşı önlem aldıkları da tespit edildi. Bir gözcünün taksicilerden birine telefonda “Abi siviller Yusufpaşa'da uygulama yapıyorlar. Taksimetre açık kalsın. Sol şeridi kullanın” dediği telefon kayıtlarına yansıdı.