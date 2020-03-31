31 Mart 2020 Salı 00:53:55 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 00:57:48
Reyhanlı'da trafiğe kapatılan caddeler dezenfekte edildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bugün trafiğe kapatılan caddeler, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu'nun talimatları doğrultusunda dezenfekte edildi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamada, "Korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için önlemler alıyoruz. Belediye ekiplerimizle birlikte trafiğe kapattığımız caddelerde dezenfekte çalışmaları yapıyoruz" dedi.
İHA
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