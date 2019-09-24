24 Eylül 2019 Salı 09:35:31 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 10:22:46
Reyhanlı'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi, olay yerine ambulanslar sevk edildi.
Kaza sabah saatlerinde Reyhanlı- Antakya karayolu Şehit Murat Özeker Hudut Karakolu yakınlarında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıdığı ileri sürülen minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
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