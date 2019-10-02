Reyhan Kasapoğlu kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey finalisti Reyhan Kasapoğlu'nun boyu kaç?

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REYHAN KASAPOĞLU KİMDİR?

Reyhan Kasapoğlu, Miss Turkey'de 9 numarada yarışacak. Reyhan Kasapoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2. sınıf öğrencisi.



REYHAN KASAPOĞLU BOYU KAÇ?

20 yaşında olan Reyhan Kasapoğlu'nun boyu 1.74 cm.



MİSS TURKEY 2019 NE ZAMAN?

Miss Turkey 2019” Güzellik Yarışması, bugün 02 Ekim 2019 Çarşamba günü Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak. Ayrıca, 02 Ekim Çarşamba günü yapılacak finalde dereceye girecek Miss Turkey’lerin ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına çıkacak.

Yapılan tarafından yapılan açıklamada, “Miss Turkey 2019 bu sene de Youtube, Facebook, http://missturkey.com.tr ve @hadioyna’dan canlı olarak 2 Ekim akşamı 20:30’da yayınlanacak. Bildirimleri açmayı unutmayın.” ifadeleri yer aldı.

MİSS TURKEY TACINI GEÇEN SENE KİMLER ALDI?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin oldu. Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.