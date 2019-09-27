  • Bist 100
    104574
  • Dolar
    5,6647
  • Euro
    6,1975
  • Altın
    271,8770
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Emlak Konut, Galatasaray ile imzaladıkları Riva-Florya protokollerinin feshedildiğini borsaya bildirdi Emlak Konut, Galatasaray ile imzaladıkları Riva-Florya protokollerinin feshedildiğini borsaya bildirdi
Bekçilik mülakat yerleri belli oldu mu? Bekçilik mülakat sınavı giriş belgesi sayfası Bekçilik mülakat yerleri belli oldu mu? Bekçilik mülakat sınavı giriş belgesi sayfası
İzmir'de eşini bıçakla öldüren sanığın cezası mahkemedeki "saygılı tutumundan" dolayı müebbetten 20 yıl hapse düşürüldü İzmir'de eşini bıçakla öldüren sanığın cezası mahkemedeki "saygılı tutumundan" dolayı müebbetten 20 yıl hapse düşürüldü
'Türkiye'de bireylerin kredi notu ortalaması bin 413'e yükseldi' 'Türkiye'de bireylerin kredi notu ortalaması bin 413'e yükseldi'
Revize ve ilksel deprem nedir? Kandilli son dakika açıklamaları Revize ve ilksel deprem nedir? Kandilli son dakika açıklamaları
Son dakika... Rusya: SU-35 savaş uçağının satışı için için Türkiye ile görüşüyoruz Son dakika... Rusya: SU-35 savaş uçağının satışı için için Türkiye ile görüşüyoruz
Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki direnişi şahlanıyor Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki direnişi şahlanıyor
Contra Magazin: Rusya, Türkiye ve İran ABD dolarına 'elveda' diyor Contra Magazin: Rusya, Türkiye ve İran ABD dolarına 'elveda' diyor
Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması: Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama sona yaklaşıyoruz Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması: Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama sona yaklaşıyoruz
Üniversiteli Tuğçe yaşam savaşı veriyor; Araştırma görevlisi arkadaşı itince asansör boşluğuna düştü Üniversiteli Tuğçe yaşam savaşı veriyor; Araştırma görevlisi arkadaşı itince asansör boşluğuna düştü
Fenerbahçe'de derbi öncesi 4 oyuncu panik yaratıyor Fenerbahçe'de derbi öncesi 4 oyuncu panik yaratıyor
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 30 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 30 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı
Suriye sınırında Türk ve ABD askerlerinden inceleme Suriye sınırında Türk ve ABD askerlerinden inceleme
Son Dakika: İstanbul'da deprem Son Dakika: İstanbul'da deprem
Max Kruse: Galatasaray'a karşı terinin son damlasına kadar mücadele edeceğim Max Kruse: Galatasaray'a karşı terinin son damlasına kadar mücadele edeceğim
Son Dakika: F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu Son Dakika: F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu
Radamel Falcao'dan Luiz Gustavo'ya büyük üstünlük Radamel Falcao'dan Luiz Gustavo'ya büyük üstünlük
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ağustosta arttı TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ağustosta arttı
'Vatandaşların alacağı önlem kendilerini büyük bir tehditten kurtarır' 'Vatandaşların alacağı önlem kendilerini büyük bir tehditten kurtarır'
Johan Elmander, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Türk Telekom Stadyumu'nda takip edecek Johan Elmander, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Türk Telekom Stadyumu'nda takip edecek
Rusya, Pasifik’te seyir füzesi denemesi yaptı Rusya, Pasifik’te seyir füzesi denemesi yaptı
Rusya, Pasifik’te seyir füzesi denemesi yaptı Rusya, Pasifik’te seyir füzesi denemesi yaptı
Bakan Dönmez: Doğal gazda kısa vadede fiyat artışı olmayacak Bakan Dönmez: Doğal gazda kısa vadede fiyat artışı olmayacak
MHP lideri Bahçeli'den deprem açıklaması: Sosyal medyadaki provokatörlere dikkat edin MHP lideri Bahçeli'den deprem açıklaması: Sosyal medyadaki provokatörlere dikkat edin

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Eylül 2019 Cuma 14:21:10 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 14:25:34

Revize ve ilksel deprem nedir? Kandilli son dakika açıklamaları

Revize ve ilksel deprem nedir? Revize ne demek? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından açıklanan son dakika depremlerinde çözüm niteliği bölümünde ilksel ve revize deprem ibareleri yer alıyor. Vatandaşlar bu terimlerin ne anlama geldiklerini öğrenmek istiyor. Revize ve ilksel deprem nedir? Revize ne demek? sorularının yanıtına ve Kandilli son dakika açıklamalarına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

Revize ve ilksel deprem nedir? Revize ne demek? merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından açıklanan son dakika depremlerinde çözüm niteliği bölümünde ilksel ve revize deprem terimleri yer alıyor. Son dakika depremlerini yakından takip eden vatandaşlar bu terimlerin ne anlama geldiklerini öğrenmek istiyor. Revize ve ilksel deprem nedir? Revize ne demek? sorularının yanıtına ve Kandilli son dakika açıklamalarına haberimizde yer alıyor.

İLKSEL DEPREM NEDİR?

İlksel demek ilk veriler ile hesaplanmış demektir.

REVİZE DEPREM NEDİR?

Revize deprem ise, değerlendirmesi yapıldıktan sonra daha net olarak hesaplanmış sonuç demektir.

REVİZE NE DEMEK?

Revize, yeniden ele alma, gözden geçirme işi anlamına geliyor. Düzeltmek, yenilemek anlamında revize etmek sözünde kullanılıyor. 

KANDİLLİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

26 Eylül’de Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre İstanbul’da 13.59’da gerçekleşen 6.0 Mw büyüklüğünde, AFAD’dan alınan bilgiye göre ise 5.8 Mw büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı gerçekleşti.

Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, deprem aktivitelerinin ne yöne kaydığını takip ettiklerini söyledi. Özener, depremle ilgili zaman verilmesinin mümkün olmadığını belirtti, “Ne zaman olacağını bilmiyoruz, ama olacağını ve sona yaklaşıldığını biliyoruz” diye konuştu.

200'ün üzerinde deprem kaydettik dünden bu yana. Son 4 depreme dikkatinizi çekmek istiyorum. 5.7 ve artçıların olduğu yer ana fayın kuzeyinde olan depremler.  Orta segment 1766’da kırılan fay. 200’ün (artçı) üzerinde deprem kaydettik. Dakikalar geçtikçe sürekli artıyor. Size bu 4 depreme dikkat çekmek istiyorum. Artçı şokların güney ve doğuya doğru ilerlediğini görebiliyoruz. Kandilli olarak burada yapmamız gereken bu şokları olan depremleri sürekli izlemek ve gelişimlerini sürekli takip etmek.  Dün olan 5.7 büyüklüğündeki deprem tarihi fayın yukarısında olduğunu görebiliyoruz.

26 Eylül’deki 4.4’lük deprem ana fayın üzerinde.  Son 4 günlük deprem zaman büyük ilişkisine baktığımız zaman büyüklükleri 4.7’den 2’ye kadar artçıları izlememiz mümkün. Daha sonra dün olan 5.7 deprem, kuzeyde olan. 7 gün 24 saat bu deprem aktivitesini, depremlerin ne tarafa hareket ettiğini takip ediyoruz. Herhangi bir ekstra bir durumun olduğunda, örneğin ana faya yaklaşması başka şeylere işaret edebilir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ