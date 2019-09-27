Revize ve ilksel deprem nedir? Kandilli son dakika açıklamaları

Revize ve ilksel deprem nedir? Revize ne demek? merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından açıklanan son dakika depremlerinde çözüm niteliği bölümünde ilksel ve revize deprem terimleri yer alıyor. Son dakika depremlerini yakından takip eden vatandaşlar bu terimlerin ne anlama geldiklerini öğrenmek istiyor. Revize ve ilksel deprem nedir? Revize ne demek? sorularının yanıtına ve Kandilli son dakika açıklamalarına haberimizde yer alıyor.

İLKSEL DEPREM NEDİR?

İlksel demek ilk veriler ile hesaplanmış demektir.

REVİZE DEPREM NEDİR?

Revize deprem ise, değerlendirmesi yapıldıktan sonra daha net olarak hesaplanmış sonuç demektir.

REVİZE NE DEMEK?

Revize, yeniden ele alma, gözden geçirme işi anlamına geliyor. Düzeltmek, yenilemek anlamında revize etmek sözünde kullanılıyor.

KANDİLLİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

26 Eylül’de Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre İstanbul’da 13.59’da gerçekleşen 6.0 Mw büyüklüğünde, AFAD’dan alınan bilgiye göre ise 5.8 Mw büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı gerçekleşti.

Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, deprem aktivitelerinin ne yöne kaydığını takip ettiklerini söyledi. Özener, depremle ilgili zaman verilmesinin mümkün olmadığını belirtti, “Ne zaman olacağını bilmiyoruz, ama olacağını ve sona yaklaşıldığını biliyoruz” diye konuştu.

200'ün üzerinde deprem kaydettik dünden bu yana. Son 4 depreme dikkatinizi çekmek istiyorum. 5.7 ve artçıların olduğu yer ana fayın kuzeyinde olan depremler. Orta segment 1766’da kırılan fay. 200’ün (artçı) üzerinde deprem kaydettik. Dakikalar geçtikçe sürekli artıyor. Size bu 4 depreme dikkat çekmek istiyorum. Artçı şokların güney ve doğuya doğru ilerlediğini görebiliyoruz. Kandilli olarak burada yapmamız gereken bu şokları olan depremleri sürekli izlemek ve gelişimlerini sürekli takip etmek. Dün olan 5.7 büyüklüğündeki deprem tarihi fayın yukarısında olduğunu görebiliyoruz.

26 Eylül’deki 4.4’lük deprem ana fayın üzerinde. Son 4 günlük deprem zaman büyük ilişkisine baktığımız zaman büyüklükleri 4.7’den 2’ye kadar artçıları izlememiz mümkün. Daha sonra dün olan 5.7 deprem, kuzeyde olan. 7 gün 24 saat bu deprem aktivitesini, depremlerin ne tarafa hareket ettiğini takip ediyoruz. Herhangi bir ekstra bir durumun olduğunda, örneğin ana faya yaklaşması başka şeylere işaret edebilir.