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06 Ocak 2020 Pazartesi 08:44:30 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 08:50:29

85 belediye başkanı Ak Parti'ye geçmek istiyor

31 Mart’ta seçilen 85 belediye başkanı AK Parti’ye geçmek için temas kurdu. AK Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre 35 başkan aranan kriterleri karşılıyor. Geçiş yapmak isteyenler arasında Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Osmaniye, Yozgat, Elazığ, Yalova ve Ağrı’dan ilçe belediyeleri var. Rozetlerin 14 Ocak’taki grup toplantısında bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.

Yerel seçimlerde farklı partilerden belediye başkanı olan isimlerden, AK Parti’ye geçmek isteyenlerin sayısı günden güne artıyor. 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin ardından henüz bir yıl bile geçmemişken hareketlilik artmaya başladı. Kayseri’nin İncesu ilçesinde İYİ Parti’den belediye başkanı seçilen Mustafa İlmek’in, meclis üyeleri ile birlikte AK Parti’ye geçmesiyle başlayan süreç devam ediyor.

PEŞ PEŞE GEÇİŞ YAPTILAR

İlmek’i Osmaniye Hasanbeyli’nin Saadet Partili (SP) Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu izledi. Osmaniye’den Böcekli Beldesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Doğan Öztürk ile Elazığ Bükardı Belediyesi’nin bağımsız belediye Başkanı Hüseyin Açmaz ve Erimli Beldesinin Demokrat Parti’li Belediye Başkanı Cihan Yılmaz takip etti.

Geçtiğimiz hafta AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığında gerçekleşen toplantında partiye geçmek isteyen belediye başkanlarıyla ilgili bir toplantı yapıldı.

KRİTERLERE UYANLAR KABUL EDİLECEK

Toplantıda, AK Parti’ye belediyecilik anlayışına uyabilecek isimler tek tek değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti’ye İYİ Parti, CHP, SP ve bağımsızlardan geçmek isteyen belediye başkanı sayısı 85’e ulaştı. Ayrıca, özellikle belde belediye başkanlarının yoğun ilgi gösterdiği, şu an için değerlendirme aşamasında oldukları belirtildi.

35 BAŞKANA VİZE ÇIKTI

Şu ana kadar yapılan değerlendirmelerde yaklaşık 35 belediye başkanının AK Parti’ye geçmek için mevcut kriterleri karşıladığı öğrenildi. Geçiş yapacak iller arasında Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Osmaniye, Yozgat, Elazığ, Yalova ve Ağrı’dan ilçe belediyeleri olduğu kaydedildi.

ROZETLER ERDOĞAN’DAN

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AK Parti’ye geçmesine karar verilen belediye başkanlarına ise rozetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı kaydedildi. İlk rozetlerin Meclis açılışının ardından 14 Ocak’ta yapılması beklenen AK Parti Grubu’nda takılması bekleniyor.

(Yeni Şafak)

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