Rektör Prof. Dr. Tekin, bürokratik mekanizmanın karar alma sürecine akademik destek sağlanmasında işleyen bir sistem bulunmamasının eksiklik olduğunu belirterek "Bunu gidermek için üniversite-kamu iş birliğine yönelik Ar-Ge modeli tasarlıyoruz" dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazi Üniversitesinden ayrılma sürecinin üzerinden geçen 1,5 yılda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin kuruluşuna ilişkin temel çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Üniversitelerinin, mevcut yerleşkesi ve yeni taşındığı birimlerde eğitim öğretim faaliyetini yürüttüğünü ifade eden Tekin, "Bu kapsamda, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Edebiyat, İletişim ve İlahiyat fakülteleri yeni yerlerinde öğretime başladı. Şu andan itibaren üniversitemiz, sağlıklı ve iyi bir ortamda eğitim hizmeti yapabilecek duruma geldi." diye konuştu.

Üniversitede üretilen bilimsel bilginin, dünya çapındaki akademik çevrelerde savunulabilmesinin ve hegemonyayı etkileyebilmesinin önemine işaret eden Tekin, "Türkiye'nin kamu politikaları, siyasi duruşu, uluslararası ilişkileri ve bütün yeniliklerini dünya akademik camiasında görünür hale getirebilecek bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Akademik kadromuz ve geçmişimiz bu hedef için yeterli." değerlendirmesinde bulundu.

BÜROKRASİ TECRÜBESİYLE ÜNİVERSİTE-KAMU İŞ BİRLİĞİ MODELİNİ GELİŞTİRDİ

Tekin, Türkiye'de üniversitelerin "meslek elemanı yetiştiren kurumlar olduğu" algısını da ortadan kaldırmaya çabaladıklarını, bu yönde çalışma başlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bürokrasideki 8 yıllık tecrübem, bürokratik mekanizmanın karar alma sürecinde akademik desteğin sağlanması konusunda işleyen bir sistemin bulunmamasının ciddi bir eksiklik olduğunu gösterdi. Bu eksikliği gidermek için üniversite-kamu iş birliğini temin etmeyi ve kamunun uygulamaya geçirdiği politikalara yönelik öneri, eleştiri ve değerlendirmelerin bilimsel ortamlarda yapıldığı, bu yönüyle kamuya bir nevi Ar-Ge hizmeti verecek bir modeli tasarlıyoruz. Bu modelde kamu ile ortak araştırma merkezleri açarak hem bilimsel yayın hem de uluslararası standartlarla kamu politikalarının geliştirilmesini hedefliyoruz. İhtiyacı bulunan bütün bakanlıklarımız ve kamu kurumlarımıza bu anlamda hizmet sunma amacıyla iş birliği yapmaya hazırız."

"BİLİMSEL YAYINLAR İÇİN SAĞLIKLI VERİ AKIŞI OLACAK"

Prof. Dr. Tekin, üniversite-kamu iş birliğindeki yeni Ar-Ge modelinin, sağlıklı veri akışının bilimsel yayınlarda kullanılmasının önünü açacağına işaret ederek, "Diğer yandan kamu kurumlarının ihtiyacı olan akademik danışmanlığa da imkan vererek, sıkıntıyı iki taraflı giderip üretilen akademik bilginin çok kullanılır hale gelmesi için çalışacağız." dedi.

Üniversite-kamu iş birliğinde Ar-Ge modellerini uygulamak üzere diğer kamu kurumlarıyla görüşmelerinin sürdüğünü kaydeden Tekin, "Bu şekilde yepyeni bir üniversite modeli kurguladığımızı düşünüyorum. Yaptığımız akademik yayınlar topluma mal olacak ve kamu politikasını yapan ve uygulayan kişiler, ihtiyaç duydukları akademik desteği alabilecek." diye konuştu.

AA