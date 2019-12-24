  • Bist 100
    113299
  • Dolar
    5,9507
  • Euro
    6,6024
  • Altın
    284,9650
İstanbul
4 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Meclis'te Libya tezkeresi hazırlığı Meclis'te Libya tezkeresi hazırlığı
Gupse Özay kaç yaşında, nereli? Gupse Özay kimdir? Gupse Özay kaç yaşında, nereli? Gupse Özay kimdir?
Tutuklanınca pişman oldu: Tüm mağdurlardan özür dilerim Tutuklanınca pişman oldu: Tüm mağdurlardan özür dilerim
Adalar Kaymakamlığı'ndan, itlaf edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusu Adalar Kaymakamlığı'ndan, itlaf edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusu
Mersin'de 72 dönümlük ormanlık alandaki ağaçları kesen Mehmet Şenol tutuklandı Mersin'de 72 dönümlük ormanlık alandaki ağaçları kesen Mehmet Şenol tutuklandı
Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez teklifi ortaya çıktı Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez teklifi ortaya çıktı
Rusya yeni meteoroloji uydusunu fırlattı Rusya yeni meteoroloji uydusunu fırlattı
Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi de ünlü çıktı! Pozları olay oldu Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi de ünlü çıktı! Pozları olay oldu
Adana'da yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Adana'da okullar yarın tatil mi? Adana'da yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Adana'da okullar yarın tatil mi?
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Denizli'de 9 milyon yıl önce yaşadıkları tahmin edilen 8 farklı hayvan fosili tespit edildi Denizli'de 9 milyon yıl önce yaşadıkları tahmin edilen 8 farklı hayvan fosili tespit edildi
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e: Canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e: Canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim
İsrail'in Ürdün Vadisi'ni ilhak etme planını askıya aldığı öne sürüldü İsrail'in Ürdün Vadisi'ni ilhak etme planını askıya aldığı öne sürüldü
Yerli otomobilin merakla beklenen ikinci detayı açıklandı Yerli otomobilin merakla beklenen ikinci detayı açıklandı
Bu yıl ilk kez sergilenen Kaplan'ın ilk teslimatı yarın Bu yıl ilk kez sergilenen Kaplan'ın ilk teslimatı yarın
SGK prim borcu olanlar dikkat: 1 Ocak'tan itibaren sağlıktan yararlanamazsınız! Bağkur, GSS prim borcu nasıl ödenir? SGK prim borcu olanlar dikkat: 1 Ocak'tan itibaren sağlıktan yararlanamazsınız! Bağkur, GSS prim borcu nasıl ödenir?
Doğduğun Ev Kaderindir hikayesi ne? Doğduğun Ev Kaderindir hangi kitaptan uyarlandı? Doğduğun Ev Kaderindir hikayesi ne? Doğduğun Ev Kaderindir hangi kitaptan uyarlandı?
Polisler, yanan aracın yanındaki sürücüyü çekerek kurtardı Polisler, yanan aracın yanındaki sürücüyü çekerek kurtardı
Olay yeri Gaziantep! Polis yanan araçtan sürücüyü çekerek böyle kurtardı Olay yeri Gaziantep! Polis yanan araçtan sürücüyü çekerek böyle kurtardı
'Türkiye’nin Otomobili'nin aynalarının yer aldığı fotoğraf paylaşıldı 'Türkiye’nin Otomobili'nin aynalarının yer aldığı fotoğraf paylaşıldı
Rektör Yusuf Tekin, bürokrasideki karar alma mekanizmasında yaşanan "mühim" problemi çözüyor Rektör Yusuf Tekin, bürokrasideki karar alma mekanizmasında yaşanan "mühim" problemi çözüyor
Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Giuseppe Iachini oldu Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Giuseppe Iachini oldu
Trump'ın rüzgârla olan savaşı sürüyor: Herkesten fazla çalıştım, asla anlayamadım Trump'ın rüzgârla olan savaşı sürüyor: Herkesten fazla çalıştım, asla anlayamadım
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Aralık 2019 Salı 14:35:14 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 14:47:16

Rektör Yusuf Tekin, bürokrasideki karar alma mekanizmasında yaşanan "mühim" problemi çözüyor

Bürokratik hiyerarşinin karar alma sürecinde akademik destek alması için bir sistemin bulunmamasının "ciddi bir eksiklik olduğunu belirten eski Milli Eğitim Bakanı eski müsteşarı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin, sorunu çözmek için Ar-Ge modeli tasarladıklarını açıkladı.

Rektör Prof. Dr. Tekin, bürokratik mekanizmanın karar alma sürecine akademik destek sağlanmasında işleyen bir sistem bulunmamasının eksiklik olduğunu belirterek "Bunu gidermek için üniversite-kamu iş birliğine yönelik Ar-Ge modeli tasarlıyoruz" dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazi Üniversitesinden ayrılma sürecinin üzerinden geçen 1,5 yılda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin kuruluşuna ilişkin temel çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Üniversitelerinin, mevcut yerleşkesi ve yeni taşındığı birimlerde eğitim öğretim faaliyetini yürüttüğünü ifade eden Tekin, "Bu kapsamda, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Edebiyat, İletişim ve İlahiyat fakülteleri yeni yerlerinde öğretime başladı. Şu andan itibaren üniversitemiz, sağlıklı ve iyi bir ortamda eğitim hizmeti yapabilecek duruma geldi." diye konuştu.

Üniversitede üretilen bilimsel bilginin, dünya çapındaki akademik çevrelerde savunulabilmesinin ve hegemonyayı etkileyebilmesinin önemine işaret eden Tekin, "Türkiye'nin kamu politikaları, siyasi duruşu, uluslararası ilişkileri ve bütün yeniliklerini dünya akademik camiasında görünür hale getirebilecek bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Akademik kadromuz ve geçmişimiz bu hedef için yeterli." değerlendirmesinde bulundu.

BÜROKRASİ TECRÜBESİYLE ÜNİVERSİTE-KAMU İŞ BİRLİĞİ MODELİNİ GELİŞTİRDİ

Tekin, Türkiye'de üniversitelerin "meslek elemanı yetiştiren kurumlar olduğu" algısını da ortadan kaldırmaya çabaladıklarını, bu yönde çalışma başlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bürokrasideki 8 yıllık tecrübem, bürokratik mekanizmanın karar alma sürecinde akademik desteğin sağlanması konusunda işleyen bir sistemin bulunmamasının ciddi bir eksiklik olduğunu gösterdi. Bu eksikliği gidermek için üniversite-kamu iş birliğini temin etmeyi ve kamunun uygulamaya geçirdiği politikalara yönelik öneri, eleştiri ve değerlendirmelerin bilimsel ortamlarda yapıldığı, bu yönüyle kamuya bir nevi Ar-Ge hizmeti verecek bir modeli tasarlıyoruz. Bu modelde kamu ile ortak araştırma merkezleri açarak hem bilimsel yayın hem de uluslararası standartlarla kamu politikalarının geliştirilmesini hedefliyoruz. İhtiyacı bulunan bütün bakanlıklarımız ve kamu kurumlarımıza bu anlamda hizmet sunma amacıyla iş birliği yapmaya hazırız."

"BİLİMSEL YAYINLAR İÇİN SAĞLIKLI VERİ AKIŞI OLACAK"

Prof. Dr. Tekin, üniversite-kamu iş birliğindeki yeni Ar-Ge modelinin, sağlıklı veri akışının bilimsel yayınlarda kullanılmasının önünü açacağına işaret ederek, "Diğer yandan kamu kurumlarının ihtiyacı olan akademik danışmanlığa da imkan vererek, sıkıntıyı iki taraflı giderip üretilen akademik bilginin çok kullanılır hale gelmesi için çalışacağız." dedi.

Üniversite-kamu iş birliğinde Ar-Ge modellerini uygulamak üzere diğer kamu kurumlarıyla görüşmelerinin sürdüğünü kaydeden Tekin, "Bu şekilde yepyeni bir üniversite modeli kurguladığımızı düşünüyorum. Yaptığımız akademik yayınlar topluma mal olacak ve kamu politikasını yapan ve uygulayan kişiler, ihtiyaç duydukları akademik desteği alabilecek." diye konuştu.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ