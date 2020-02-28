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28 Şubat 2020 Cuma 23:46:44 | Son Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 00:17:39

Rejim hedefleri işte böyle vuruldu

İdlib'deki alçak saldırı sonrası, rejim hedefleri vurulmaya devam ediliyor. Halep'teki kimyasal harp tesisinin vurulma anı işte böyle görüntülendi...

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'te Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti.

İdlib'den gelen yeni görüntülere göre, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi ve diğer birçok hedefi imha etti.

Ayrıca çok namlulu roketatarlar, rejim hedeflerini vuruyor. TSK, rejim hedeflerini sürekli yoğun ateş altına alıyor. İşte o anlar...

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