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27 Ocak 2020 Pazartesi 13:29:09 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 13:52:19

Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İstanbul'daki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 18'i tutuklu 58 sanıklı davada, mütalaa açıklandı. Savcı, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un 39 kişiyi kasten öldürme ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 18’i tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın 14. duruşması başladı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, aralarında Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 15'i tutuklu 23 sanıkla avukatları katıldı.

Bir sanığa Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanan duruşmada, 6 tercümanla bazı müştekiler ve avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme başkanı, bazı sanıklara ilişkin birleştirme talepli dosyalar olduğunu belirterek, bu kapsamda SEGBİS'teki sanık İrfan Taşkan'a savunmasını sordu.

Sanık Taşkan, "Geveze 07" mahlaslı gizli tanığın beyanına göre, Reina saldırısını organize eden Ebu Malik adlı kişiyi yönlendirdiğinin iddia edildiğini anlatarak, "Tanığın söylediklerinin hepsi yalan. Suriye'ye gidip geldiğimi Abdulkadir Masharipov ile orada tanıştığımı söylemiş, ben hiç Suriye'ye gitmedim. Masharipov'u tanımıyorum. Tanık, İstanbul'da ikamet ettiğimi söylemiş, ben hiç İstanbul'da ikamet etmedim. Bu dosyada ben niye varım anlamıyorum." diye konuştu.

Taştan, mahkeme başkanının terör örgütü El Kaide ile bağlantısı olup olmadığını sorması üzerine "Hayır" yanıtı verdi.

Başkanın sorusu üzerine Abdulkadir Masharipov da sanık Taşkan'ı tanımadığını söyledi.

Sanığın savunmasının ardından, sesi ve görüntüsü değiştirilerek SEGBİS ile salona bağlanan "Geveze 07" mahlaslı gizli tanığın ifadesine geçildi.

Duruşma gizli tanığın ifadesinin alınmasıyla sürüyor.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Reina saldırısıyla ilgili mütalaa verildi. Savcı, Abdulkadir  Masharipov hakkında 39 kişiyi "kasten öldürme", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayda hayatını kaybeden biri polis 39 kişi "maktul", 60'ı yabancı uyruklu 122 kişi "mağdur" ve "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianamede, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu çoğunluğu yabancı uyruklu 20'si tutuklu 58 sanık bulunuyor.

Saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov hakkında iddianamede, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçu ve olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Masharipov hakkında ayrıca, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, olayda yaralanan 79 kişi için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, terör saldırısının planlayıcılarından İlyas Mamaşaripov, Abdurrauf Sert, Ali Jameel Mohammed ile saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva için de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçu ve olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, olayda yaralanan 79 kişi için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yine bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, terör örgütü içinde "kadı" olarak görev yaptığı belirtilen Yasser Mohammed Salem Radown için de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Diğer sanıklar hakkında da "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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