Recep İvedik 2 filmi bu akşam televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Akşam evinde filmi izlemek isteyenler film ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Recep İvedik 2 ne zaman çekildi? Recep İvedik 2 konusu ne, oyuncuları kim? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturuyor. Recep İvedik 2 filminin başrolünü ise Şahan Gökbakar, Zeynep Çamcı ve Asiye Dinçsoy paylaşıyor. Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak Recep İvedik 2 filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

RECEP İVEDİK 2 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Komedi türündeki Recep İvedik 2 filmi 2009 yapımıdır.

RECEP İVEDİK 2 KONUSU NE?

Recep'in tek yakını, babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babannesinin istekleri için harıl harıl kendisine iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan işyerinde terör estirirken, bir yandan da işi öğrenecektir...

RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI KİM?

Şahan Gökbakar,

Zeynep Çamcı,

Efe Babacan,

Gülsen Özbakan,

Asiye Dinçsoy.