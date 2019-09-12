"Raynaud fenomeni" hastası, Savcı Sayan'ın yardımıyla tiftik eldivenlerine kavuştu
Tekirdağ’da yaşayan "raynaud fenomeni" hastası Seval Taşdan, hastalığının etkilerinden korunmak için ihtiyaç duyduğu tiftik eldivenlere Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sayesinde kavuştu.
Ağrı'nın Kapaklı ilçesinde yaşayan "raynaud fenomeni" (soğuk veya stresli bir uyaran neticesinde el ve ayak parmaklarında solukluk, morarma, kızarıklık ve üşüme ile kendini gösteren hastalık) hastası 48 yaşındaki Seval Taşdan, hastalığının etkilerinden korunmak için araştırma yaptı.
AĞRI BELEDİYE BAŞKANI'NA MEKTUP YAZDI
Taşdan, izlediği belgeselden yola çıkarak Ağrı yöresinde yapılan tiftik eldiveni, mektup yazarak Belediye Başkanı Sayan’dan istedi. Sayan, 16 Ağustos’ta sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, mektubun kendisine ulaştığını ve bir bayram ziyaretinde kendisine hediye edilen tiftik eldiveni Taşdan’a göndereceğini bildirdi. Sayan, ardından, tiftik eldiven ve bir çift patiği Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin’e gönderdi.
Belediye Başkanı Çetin, AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Ercan Üçel ve Belediye Meclis üyeleri, Seval Taşdan’ı evinde ziyaret ederek eldiven ve patiği teslim etti.
AA
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