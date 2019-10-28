28 Ekim 2019 Pazartesi 15:16:09 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 15:18:04
Rasulayn'da terör örgüne ait tünel bulundu
Suriye'nin Rasulayn bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti
Suriye'nin Rasulayn bölgesinde arama-tarama faaliyetlerini sürdüren komandolar, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha buldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede arazi arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK/YPG'nin tünellerinden birini daha tespit etti.
Açıklamada tünele ait görüntüler de paylaşıldı.
(AA)
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