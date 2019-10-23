Rasulayn'da PKK/YPG binasına Türk bayrağı asıldı

Terör örgütü PYD/PKK'dan Barış Pınarı Harekatı ile temizlenen Resülayn şehir merkezine girdi. Şehir merkezindeki teröristlerin karargah olarak kullandığı belediye binasına Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri tarafından Türk bayrağı asıldı.

(iha)