23 Ekim 2019 Çarşamba 15:23:33 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 15:40:00
Rasulayn'da PKK/YPG binasına Türk bayrağı asıldı
Terör örgütü PYD/PKK'dan Barış Pınarı Harekatı ile temizlenen Rasulayn şehir merkezine Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri tarafından Türk bayrağı asıldı
Terör örgütü PYD/PKK'dan Barış Pınarı Harekatı ile temizlenen Resülayn şehir merkezine girdi. Şehir merkezindeki teröristlerin karargah olarak kullandığı belediye binasına Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri tarafından Türk bayrağı asıldı.
(iha)
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