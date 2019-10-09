Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu: Rasulayn'da bir patlama meydana geldi

16:55: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Harekatımız uluslararası hukuk,BM Şartı ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir" dedi.





16:54: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır." açıklamasında bulundu

16:46: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak bilgi verdi.







16.35 : Suriye Demokratik Güçleri (SDF) çatı ismini kullanan terör örgütü YPG, ABD ve koalisyondan Türk savaş uçaklarının bombardımanını durdurmak için Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istedi.

16.30 : CNN Türk: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak operasyonla ilgili bilgilendirildi.

16.20 : Erdoğan'ın Twitter mesajını 'acil' koduyla dünyaya duyuran Reuters haber ajansı, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde hava saldırılarının topçu ateşiyle desteklendiğini aktarıyor.

Reuters, ayrıca terör örgütü YPG'ye ait mühimmat depoları ve mevzilerinin vurulduğunu belirtiyor.







16.10 : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından operasyonun başladığını ilan etti.

"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır.

Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Barış Pınarı Harekatı ile,

Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz.

Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.

#BarışPınarıHarekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum.

Allah yar ve yardımcımız olsun."







16.00 : Türk savaş uçakları, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Rasulayn'daki terör hedeflerini bombardımana tuttu. Hava saldırısı, televizyonların canlı yayınında izlendi.

16.00 : Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu başladı, gelişmeleri canlı blog olarak aktaracağız.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

​Bu arada ABD Büyükelçisi, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Başkan Erdoğan'ın Twitter mesajını 'acil' koduyla dünyaya duyuran Reuters haber ajansı, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde hava saldırılarının topçu ateşiyle desteklendiğini aktarıyor.

YPG/PKK'LI TERÖRİSTLER TEL ABYAD'DA OKULLARDA DA YUVALANIYOR

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'da iki okulu işgal ederek karargaha çevirdiğini bildirdi.

SNHR'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, YPG/PKK'lı teröristler, dün Zeynep Bent el Hüseyin ile Tel Abyad El Şarki okullarını bastı.

Teröristler, iki okulu da Türkiye'nin başlatacağı olası askeri harekat sırasında yuvalanmak için karargaha çevirdi.

YPG/PKK'nın Tel Abyad başta olmak üzere işgal ettiği bölgede operasyon paniği sürüyor.

Üç günlük "seferberlik" ilan eden örgüt, zorla silah altına alma çabalarına hız verdi. Bu amaçla gençlerin Tel Abyad'dan ayrılmasına izin vermeyen teröristler, ilçe merkezindeki evleri işgal ederek buralarda yuvalanıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TSK'nın Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını belirterek, "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz." ifadelerini kullandı

"Tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız"

Barış Pınarı Harekatı ile oluşturulacak güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerinin sağlanacağını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız."

Erdoğan, harekatta görev alan askerlere başarılar dileyerek, şöyle devam etti:

"Harekatta görevli kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alnından öpüyor, kendilerine ve yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum"

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