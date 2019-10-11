11 Ekim 2019 Cuma 15:05:30 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 15:08:07
Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.
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