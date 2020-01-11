11 Ocak 2020 Cumartesi 15:45:57 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 15:48:06
Rasulayn’da uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayını bulundu
Rasulayn’da uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayını etkisiz hale getirildi.
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