01 Aralık 2019 Pazar 13:40:37 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 13:44:38
Rasulayn’da okulun içinden teröristlerin tüneli çıktı
MSB: Kahraman Mehmetçiğimiz Rasulayn’da yaptığı arama-taramada, PKK/YPG’li teröristlerin içerisine terör amaçlı tüneller açarak kullanılamaz hale getirdiği bir okul daha tespit etti. Okulun içerisinden başlayan ve çevre binalara kadar uzanan tüneller kullanılamayacak şekilde kapatıldı
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- MSB: Rasulayn'da teröristlerin kazdığı tüneller kapatıldı
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