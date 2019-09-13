Rasim Ozan Kütahyalı'ya 10 ay hapis cezası

  • Bist 100
    102726
  • Dolar
    5,6671
  • Euro
    6,2939
  • Altın
    274,7840
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
MHP'den kadına yönelik şiddete karşı sempozyum MHP'den kadına yönelik şiddete karşı sempozyum
'Rus ekonomisi petrol şokuna hazır değil' 'Rus ekonomisi petrol şokuna hazır değil'
AÖF yatay geçiş kayıtları ne zaman yapılır? AÖF yatay geçiş kayıtları nasıl yapılır? AÖF yatay geçiş kayıtları ne zaman yapılır? AÖF yatay geçiş kayıtları nasıl yapılır?
Bakan Soylu, Diyarbakırlı anneleri ziyaret etti Bakan Soylu, Diyarbakırlı anneleri ziyaret etti
Mucize Doktor oyuncuları kimler? Mucize Doktor nereden uyarlama? Mucize Doktor oyuncuları kimler? Mucize Doktor nereden uyarlama?
Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır saldırısı açıklaması Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır saldırısı açıklaması
Çanakkale'de 94 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'de 94 düzensiz göçmen yakalandı
Metin Oktay, kabri başında anıldı Metin Oktay, kabri başında anıldı
Esenyurt'ta inşaattaki tuğlalar kadının üzerine böyle düştü Esenyurt'ta inşaattaki tuğlalar kadının üzerine böyle düştü
Esenyurt'ta inşaattaki tuğlalar kadının üzerine böyle düştü  Esenyurt'ta inşaattaki tuğlalar kadının üzerine böyle düştü 
PKK'lılar İstanbul ormanlarını yakacaklardı: 3 terörist suçüstü yakalandı PKK'lılar İstanbul ormanlarını yakacaklardı: 3 terörist suçüstü yakalandı
Riva ve Florya projelerinin fesih edilmesi sonrası Özbek'ten Başkan Cengiz'e veryansın: Seni uyarmıştım Riva ve Florya projelerinin fesih edilmesi sonrası Özbek'ten Başkan Cengiz'e veryansın: Seni uyarmıştım
Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş, ilk kez bir Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş, ilk kez bir Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek
Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı
Galatasaray Başkanı Cengiz: Riva ve Florya'da beklentiler umduğumuz gibi olmadı Galatasaray Başkanı Cengiz: Riva ve Florya'da beklentiler umduğumuz gibi olmadı
Türk mühendisleri geliştirdi: Yerli dürbünden hiçbir şey kaçmayacak Türk mühendisleri geliştirdi: Yerli dürbünden hiçbir şey kaçmayacak
Dört büyüklerin borcu 10,6 milyar liraya ulaştı Dört büyüklerin borcu 10,6 milyar liraya ulaştı
Türk savunma sanayi altın çağını yaşıyor Türk savunma sanayi altın çağını yaşıyor
EYT'de son durum nedir? İşte emeklilikte yaşa takılanlar için son durum 2019 EYT'de son durum nedir? İşte emeklilikte yaşa takılanlar için son durum 2019
Çağlar Söyüncü'ye Liverpool talip oldu Çağlar Söyüncü'ye Liverpool talip oldu
Fikret Orman: Şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazanıyoruz Fikret Orman: Şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazanıyoruz
Özel güvenlik sınav sonuçları belli oldu mu? Özel güvenlik sonuçları sorgulama ekranı Özel güvenlik sınav sonuçları belli oldu mu? Özel güvenlik sonuçları sorgulama ekranı
Kayıp adamın cesedi 22 yıl sonra Google Earth sayesinde bulundu Kayıp adamın cesedi 22 yıl sonra Google Earth sayesinde bulundu
Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa istifa etti Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa istifa etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Eylül 2019 Cuma 11:41:04 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 11:53:38

Rasim Ozan Kütahyalı'ya 10 ay hapis cezası

Bir televizyon kanalındaki spor programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık Rasim Ozan Kütahyalı, "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmadı. Müşteki avukatları ile sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.      

Müşteki avukatları, kovuşturmanın genişletilmesine yönelik taleplerinin olmadığını beyan ederken, sanık avukatı müvekkillinin kendi rızasıyla duruşmaya gelerek savunma yapmasına rağmen medyada polis tarafından yakalandığına yönelik haberler çıktığını iddia etti.      

Mahkeme Hakimi Dursun Ali Gümüş, bu konuya girilmemesi ve ufak detaylara takılınmaması gerektiğini belirterek, "Niye bir hafta, 10 gün sonra geldiniz? Polis koruması olan adama ben yakalama kararı çıkarıyorum, bir hafta sonra geliyor. Bu devletin ayıbıdır." dedi.      

 Müşteki avukatları dosyadaki delillerin toplandığını ifade ederek, sanık Kütahyalı'nın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.     

Sanığın programda kullandığı ifadelerin Boşnaklara yönelik ırkçı bir kavram olduğunu söyleyen avukatlar, sanığın insanlığa karşı bir suç işlediğini savundu.      

Avukatı aracılığıyla beyanını yollayan sanık Rasim Ozan Kütahyalı, "Bosna Sancak Dernekleri benim ne ceza almamı istiyorlarsa ben razıyım. Bedeli ne ise en ağırını çekmek istiyorum. Şuursuzca söyledim." ifadelerini kullandı.      

Mahkeme sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın, "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçunu işlediğine kanaat getirerek, suçun işlenmesinde kullanılan maraç, suçun işlendiği zaman, suçun konusunun önem ve değerini dikkate alarak Kütahyalı'nın 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.      

Sanık Kütahyalı'nın sorgu ve savunmasının hakkında çıkartılan yakalama kararı gereğince alınması, kovuşturma aşamasında olumlu iyi halinin ve nedametinin bulunmaması, adli sicil kaydında tekerrüre esas olmayacak nitelikte çok sayıda mahkumiyetinin bulunması, özellikle dava konusu eylemle eş değer nitelikte sanık hakkında hakaret ve kişinin hatırasına hakaret suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gibi gerekçeleri dikkate alan mahkeme, cezada herhangi bir indirim yapılmamasına hükmetti.      

Sanığın adli sicil kaydında tekerrüre esas olmazsa dahi birden fazla mahkumiyet kararı bulunmasını dikkate alındığından ve mahkemece Kütahyalı'nın bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından verilen cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verildi.      

 - Yakalama kararı çıkarılmıştı      

 İddianamede, sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın 19 Kasım 2017'de Beyaz TV'de canlı yayımlanan "Beyaz Futbol" adlı spor programında, kendisine yapılan bir şakaya karşı cevaben sarf ettiği bir sözün, Boşnak kökenli vatandaşları aşağılama niteliğinde olduğu belirtiliyordu.      

Boşnak/Balkan dernek ve vakıflarının şikayette bulunduğu ve hakkında soruşturma açılan Kütahyalı'nın suçlamaları kabul etmediği kaydedilen iddianamede, tüm delillere göre sanık Kütahyalı'nın "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen maşağılama" suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek, bu suçtan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.      

İddianameyi kabul eden İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmayı 1 Şubat 2019'da yapmıştı. Duruşmaya gelmeyen ve avukatı aracılığıyla Almanya'ya gittiğine yönelik mazeret dilekçesi sunan sanık Kütahyalı hakkında, "Duruşma gününün sanığa 3 ay önceden çağrı kağıdıyla bildirilmesi ve mazeretinin yerinde görülmemesi" gerekçesiyle zorla getirilme kararı çıkarılmıştı.      

 İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, daha önceki duruşmada hakkında zorla getirme kararı verdiği sanık Kütahyalı duruşmaya katılmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vermişti.      

Hakkındaki yakalama kararı gereği, sanık Kütahyalı 19 Temmuz'da İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde savunmasını yapmıştı.      

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ