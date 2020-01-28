Ramo dizisi yoğun ilgi görüyor. Show Tv'nin yeni dizisi Ramo'nun 3. bölümü bu akşam ekranlara geliyor. İzleyiciler dizi ile ilgili merak ettiği soruların yanıtını internette araştırıyor. "Ramo dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Ramo nerede çekiliyor?" sorularının yanıtı merakla araştırılıyor. Ramo dizisi ile ilgili merak edilen detayların tümü haberimiz içerisinde yer alıyor.

RAMO DİZİSİ KONUSU NE?

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu BKM’nin Show TV için hazırladığı iddialı dizi ‘Ramo’ seyirciyi yıllarca unutamayacağı bir hikayeyle buluşturmaya geliyor. Dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor. Proje efendisine başkaldıran Ramo’nun sıra dışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmayı konu alıyor.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizide Ramo karakterini Murat Yıldırım canlandırmaktadır. Sibel karakterini ise daha önce Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Esra Bilgiç canlandırmaktadır. Ramo dizisinde Hasan karakterini İlker Aksum, Yavuz karakterini Yiğit Özşener ve Boz karakterini ise Görkem Sevindirk canlandırmaktadır.

RAMO NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri Adana’da gerçekleşen dizi, efendisine başkaldıran Ramo’nun sıra dışı hayatının hikayesini ele alıyor.

RAMO 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuralları çiğnemenin bedeli olarak cezasını çekecek ve sulhu sağlayacaktır!

Sulhu sağlamanın tek yolu, eski usulde, kız alıp kız vermektir; Yani Ramo Sibel’le… Neco da Ramo’nun kardeşi Fatoş’la evlenecektir. İstanbul’un bu şartına iki ailenin üyeleri de karşı çıkar. Sibel, babasının katiliyle evlenmeyecektir. Ramolar ise Fatoş’u Neco’ya vermeyeceğini söyler.

Diğer yandan ailenin başına geçen Süleyman’dan gizli iş çeviren Halef ve Neslihan, Seyhan’ın cezaevindeki ağabeyi Ceyhan’la iş birliği yapar.

Ramo, İstanbul’un hükmü karşısında ne yapacağını şaşırmış ailesiyle karşı karşıya gelmiştir. Vereceği karar iyice zorlaşmaktadır.