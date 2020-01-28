Rahşan Ecevit’in son isteğine TBMM'den onay

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzasını taşıyan Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ele alındı.

Teklif üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis'te grubu bulunan beş siyasi partinin verdiği ortak kanun teklifinin, "mezarlık teklifi" olduğunu söyleyerek, "Keşke, daha başka kanunlarda da bir araya gelebilsek, önerdiğimiz teklifler de iktidar tarafından böyle olumlu karşılanmış olsa." diye konuştu.

Teklif ile Devlet Mezarlığı'na defnedilenlerin eşlerinin de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı'na defnedilebileceğini dile getiren Türkkan, teklifte, eşlerin makam sahibinden önce vefat etmesi halinde de Devlet Mezarlığı'na defnedilmesinin önünün açıldığını belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Rahşan Ecevit'in vefat etmesi ve Devlet Mezarlığına, merhum Bülent Ecevit'in yanına defnedilmek istemesi nedeniyle yeni bir düzenleme yapma zarureti doğduğunu ifade etti.

Türk milletinin örfi ve dini değerlerinin, eşlerin bir arada defnedilmesi hususuna önem verdiğini anımsatan Akçay, "Rahmetli Bülent Ecevit, ülkemize ve milletimize önemli hizmetler yapmış bir devlet adamıdır. Rahmetli Rahşan Ecevit'in de eşinin yanına defnedilme vasiyeti öğrenildiğinde buradaki eksikliği gidermek için bütün siyasi parti grupları bir araya gelerek ortak kanun teklifi vermiştir." diye konuştu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, kanun teklifinin çok önemli olduğunu belirterek, teklifte imzası bulunan milletvekillerine ve destek veren partilere teşekkür etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, teklifin, devlet büyüklerinin ömürlerini paylaştığı eşlerinin de ebedi istirahatgahlarında beraber olma arzularının gerçekleşmesi önündeki eksikliğin giderildiğini söyledi.

Özen, "Bu kanun teklifini ortaklaşa hazırlayan TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerimize ve Milli Savunma Komisyonumuzda katkı koyan milletvekillerimize de teşekkür ediyorum." dedi.

Genel Kuruldaki müzakerelerin ardından teklif kabul edildi. Buna göre cumhurbaşkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları ve başbakanlar ile Cumhuriyetin kuruluşuna hayat veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları olan İstiklal Harbi komutanlarından Devlet Mezarlığı'na defnedilenlerin eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı'na defnedilebilecek.

Düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 olacak.

AA