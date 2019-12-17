Rahmi Koç sağlık durumu nasıl? merakla araştırılıyor. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırılarak, protezi ameliyat ile değiştirildi. Rahmi Koç sağlık durumu nasıl? Rahmi Koç kaç yaşında, kimdir? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Rahmi Koç sağlık durumu ile ilgili son dakika bilgileri haberimizde yer alıyor.

RAHMİ KOÇ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hafta sonu bir toplantı dönüşü ayağı kırılan Rahmi Koç, tedavi için özel helikopterle hastaneye kaldırıldı. Sabah saatlerinde ameliyata alınan Koç'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HELİKOPTER AMBULANSLA GÖTÜRÜLDÜ

Hafta sonu bir toplantıya giden ünlü iş insanının operasyon geçirdiği ayağı, ameliyat olduğu yerden yeniden kırıldı. Helikopter ambulansla Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Rahmi Koç, bu sabah saatlerinde ameliyata alındı. Koç'un ameliyatının sürdüğü ve herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığı kaydedildi. Hastane yetkililerinin ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor..

RAHMİ KOÇ KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

Mustafa Rahmi Koç, (d. 9 Ekim 1930, Ankara) Türk iş adamı. Rahmi M. Koç, 1930 yılında Koç Holding’in kurucusu ve sahibi Vehbi Koç ve Sadberk Koç’un dört çocuğundan ikincisi olarak (Semahat Arsel-1928, Rahmi Koç-1930, Sevgi Gönül-1938, Suna Kıraç-1941) dünyaya geldi.

Rahmi Koç, ilköğretim eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra İstanbul’da Robert Kolej’e başladı. Buradan mezun olduktan sonra yüksek öğrenim görmek için ABD'ye giden Rahmi Koç, Johns Hopkins Üniversitesi'nde Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü’nde okudu.

Harp Akademileri'nde yedek subaylık hizmetini tamamladıktan sonra 1958 yılında Otokoç şirketinde görev alarak Koç Topluluğu’nda çalışmaya başladı.