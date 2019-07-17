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17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:33:35 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:16:45

Rabia Naz için Meclis'te Araştırma Komisyonu kuruluyor

TBMM Genel Kurulu'nda, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergelerinin birleştirilerek bugün görüşülmesi, tüm partilerin oybirliğiyle kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, tüm siyasi partilerin imzasını taşıyan Danışma Kurulu önerisi, oybirliği ile kabul edildi.

Buna göre, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergeleri birleştirilerek bugün ele alındı. 

Konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulması, oybirliğiyle kabul edildi. 

Öte yandan TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin "özel eğitim öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin durumu"; HDP'nin "Suruç'ta meydana gelen terör saldırısı" ve CHP'nin "Çanakkale'de faaliyet gösteren termik santrallerin ve maden ocaklarının insan sağlığına ve çevreye etkisi" konularıyla ilgili verdikleri araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri kabul edilmedi.

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