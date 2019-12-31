Putin'den yılbaşı tebriki
Rusya Devlet Başkanı, Başkan Erdoğan'a gönderdiği kutlama mesajında, Suriye'de barış sürecini birlikte başlattıklarını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Tayyip Erdoğan’a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan’ın yeni yılını kutlayan Putin, Rusya ve Türkiye’nin, enerji ve askeri teknik işbirliği alanları da dahil olmak üzere karşılıklı yarar sağlayan stratejik projelerin uygulanmasında önemli başarılar elde ettiğini belirtti. Putin, Rusya ve Türkiye arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi için yeni ve umut verici alanların belirlendiğini hatırlattı.
SURİYE İÇİN ORTAK ÇABA
Suriye meselesinde Rusya ve Türkiye’nin ortak çalışmalarına da değinen Putin, mesajında “Moskova ve Ankara, Suriye'deki terörizme karşı mücadelede birlikte çalıştılar ve ortak çabalarla bu ülkede siyasi çözüm sürecinin başlatılmasına yardımcı oldular” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Putin, gelecek yıl Rusya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yılı olduğunu vurgulayarak, “Eminim, bu önemli yıldönümü ikili işbirliğin geliştirilmesinde yeni kazanımlar sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
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