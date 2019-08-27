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27 Ağustos 2019 Salı 20:33:21 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 20:41:32

Putin ile Başkan Erdoğan 'Su-57'yi inceledi, uçakların gösterisini takip etti

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'daki havacılık fuarında Rus 5. nesil savaş uçağı "Su-57"yi inceledi, uçakların gösterisini takip etti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açılışını yaptığı fuarda, liderler, Rusya'nın kısa süre sonra seri üretimine başlayacağı 5. nesil savaş uçağı "Su-57"yi birlikte inceledi.

Suhoy tipi savaş uçaklarının yanı sıra Rus yapımı helikopter ve yolcu uçaklarında da incelemelerde bulunan iki lider, daha sonra uçakların gösterisine geçti.

İKİ LİDER, YOLCU UÇAĞININ İÇİNİ BERABER GEZDİ

Rus savaş uçağı "Su-57" ile Türkiye'ye satın alınması için teklif edilen "Su-35" ve "Su-34" tipi savaş uçaklarının gösterisini Erdoğan ve Putin birlikte izledi.

Rus Mi serisi helikopterlerin geçiş gösterisini takip eden iki liderin, içini gezerek incelemelerde bulunduğu "İrkut MS-21" yolcu uçağı, "Suhoy Süper Jet 100" ve "İrkut YAK-152" yolcu uçakları da gösteri yaptı.

Liderler, fuar alanındaki stantları gezerek Rus savunma sanayi ürünlerini inceledi.

Bu yıl, başta Rusya olmak üzere 33 ülkeden 827 firmanın katıldığı MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı 1 Eylül'e kadar devam edecek.

(AA)

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