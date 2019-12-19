Putin duyurdu: Başkan Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, yarın Türkiye'den delegasyon gelecek

Rusya lideri Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Rus lider Libya konusunda da açıklama yaptı.

TÜRKİYE'DEN HEYET GELECEK

Putin, Anadolu Ajansı muhabirinin Libya sorusuna "Libya konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, yarın Türkiye'den delegasyon gelecek" dedi.

Muhabirin "Batı basını, Rus güçlerinin General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun saflarında yer aldığını yazıyor" demesi üstüne Putin esprili bir dille, "Batı basınının yazdıklarına gerçekten inanıyor musunuz?" yanıtını verdi.