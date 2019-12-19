Putin duyurdu: Başkan Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, yarın Türkiye'den delegasyon gelecek
Türkiye ile Libya ile imzalanan Akdeniz mutabakatı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile de görüşmeler devam ediyor. Türkiye'nin doğu Akdeniz'e kıyısı olan Libya'ya asker gönderiminin konuşulduğu son günlerde Putin'den son dakika açıklaması geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Libya konusunu Başkan Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, yarın Türkiye'den delegasyon gelecek." dedi.
Rusya lideri Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Rus lider Libya konusunda da açıklama yaptı.
TÜRKİYE'DEN HEYET GELECEK
Putin, Anadolu Ajansı muhabirinin Libya sorusuna "Libya konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, yarın Türkiye'den delegasyon gelecek" dedi.
Muhabirin "Batı basını, Rus güçlerinin General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun saflarında yer aldığını yazıyor" demesi üstüne Putin esprili bir dille, "Batı basınının yazdıklarına gerçekten inanıyor musunuz?" yanıtını verdi.
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