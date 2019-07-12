Pucca kimdir, kaç yaşında? Pucca hapis cezası aldığı tweet neydi? soruları bugün en çok merak edilen konu başlıkları arasındaki yerini aldı. Gündeme bomba gibi düşen hapis cezası haberi sosyal medyada çalkalandı. Sosyal medya takipçilerinin Pucca olarak tanıdığı Selen Pınar Işık, attığı bir tweet sebebiyle 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, tweet sebebiyle "uyuşturucuya özendirme" suçundan Pucca'yı 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Pucca hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler..

PUCCA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Pucca’nın asıl ismi Selen Pınar Işık. 3 Haziran 1987 İzmir Karşıyaka doğumlu. Karşıyaka Kız Lisesi’nden mezun olan Pucca Üniversiteyi Ankarada okudu. Önce Radyo Televizyon Sinema ardından da Gazetecilik’le iki üniversite bitirdi.

Bir gazetede köşe yazarlığı da yapan Pucca başka bir dergide de yazıyor. 2007 yılından beri internette blogunda günlük tutuyor. 2010 yılında dizüst ü edebiyat tarafından günlükleri kitap haline çevrildi.

PUCCA HAPİS CEZASI ALDIĞI TWEET NEYDİ?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde, "PuCCa Fan Clup" isimli Facebook hesabı kullanıcısı sanık Pınar Işık ile "Buryy Soprano" takma adını kullanan YouTube kullanıcısı sanık Burak Aydoğduoğlu'nun uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduklarının tespit edildiği belirtilmişti.

Diğer sanık Burak Aydoğduoğlu'nun da YouTube'da paylaştığı ve söylediği "Mary Jane" adlı şarkının argodaki manasının "esrar" olduğu aktarılan iddianamede, sanığın şarkıda sözü geçen "Mary Jane"i gerçek kişi olarak değil, "esrar" maddesini kastederek söylediği, sosyal medya paylaşım sitelerinde uyuşturucu maddelerin kullanılmasını alenen özendirdiği belirtilmişti.

İddianamede, bu kapsamda sanıklar Pınar Işık ve Burak Aydoğduoğlu'nun, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan beşer yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.