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31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:08:10 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:09:21

Pucca davasında yeni gelişme! Pucca'nın hapis cezası kesinleşti mi?

Pucca hapis davası hakkında yaşanan gelişmeler gündeme damgasını vurdu. Pucca davasını takip edenler, "Pucca hapis davasında son durum ne?" sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırmaya başladı. Pucca’ya uyuşturucudan hapis cezası verilmişti. Ünlü fenomen Pınar Karagöz, 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Bugün Pucca hapis davasında yeni gelişmeler yaşandı. Pucca hapis davasında son dakika gelişmeleri haberimizde.

Pucca'nın attığı tweet nedeni ile adına açılan davada yeni gelişmeler yaşandı. Pucca davasını takip edenler, "Pucca hapis davasında son durum ne?" sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırmaya başladı. Pucca’ya uyuşturucudan hapis cezası verilmişti. Ünlü fenomen Pınar Karagöz, 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Bugün  Pucca hapis davasında yeni gelişmeler yaşandı. Pucca hapis davasında son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

PUCCA HAPİS CEZASI KESİNLEŞTİ Mİ?

Sosyal medyada "Pucca" takma ismini ile tanınan Pınar Karagöz ve "Buryy" lakaplı şarkıcı Burak Aydoğduoğlu, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan haklarında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda, "Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği" gerekçesi ile Pucca lakaplı Pınar Karagöz'e 5 yıl 10 aylık hapis cezası verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Pucca’ isimli sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz hakkında “uyuşturucuya özendirme” suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasına itiraz etti. Suç unsurlarının oluşmadığını ve beraatine karar verilmesi gerektiğini belirten Başsavcılık, İstinaf Mahkemesine başvurdu.

PUCCA KİMDİR?

Pucca’nın asıl ismi Selen Pınar Işık. 3 Haziran 1987 İzmir Karşıyaka doğumlu. Karşıyaka Kız Lisesi’nden mezun olan Pucca Üniversiteyi Ankarada okudu. Önce Radyo Televizyon Sinema ardından da Gazetecilik’le iki üniversite bitirdi.

Hürriyet gazetesinde köşe yazarlığı da yapan Pucca Elele dergisinde yazıyor. 2007 yılından beri internette blogunda günlük tutuyor. 2010 yılında dizüst ü edebiyat tarafından günlükleri kitap haline çevrildi.

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