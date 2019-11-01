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01 Kasım 2019 Cuma 13:03:50 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 13:05:24

PTT personel alımı 2020 başvuruları başladı mı? PTT personel alımı 2020 ne zaman?

PTT personel alımı 2020, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. PTT personel alımı 2020 başvuruları başladı mı? PTT personel alımı 2020 ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. PTT'de memur olarak çalışmak isteyenler alım başvurularının ne zaman yapılacağını ve şartların neler olduğunu öğrenmek istiyor. 2018 yılında kadrosunda 60 binlik açık bulunan PTT, 2018 yılında yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine yükseltti. PTT kalan 55 bin personel alımı işlemini 100. yılına kadar tamamlamayı hedefliyor. PTT personel alımı 2020 ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor..

PTT personel alımı 2020 başvuruları başladı mı? PTT personel alımı 2020 ne zaman? merak ediliyor. PTT personel alım ilanları kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. PTT personel alımını bekleyenler, başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. 2018 yılında kadrosunda 60 binlik açık bulunan PTT, 2018 yılında yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine yükseltti. PTT kalan 55 bin personel alımı işlemini 100. yılına kadar tamamlamayı hedefliyor.  

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.


PTT PERSONEL ALIMI 2020 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

PTT personel alımı 2020 başvuruları henüz başlamadı. PTT personel alımı başvurularının ne zaman alınmaya başlanacağına dair bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımı başvuruları ve PTT personel alımı iş başvuru formu 2019 hakkında açıklama yapılması halinde son dakika gelişmeleri haberimize eklenecek.

PTTPAL MEMUR PERSONEL ALIMI YAPACAK İLLER LİSTESİ

PTTPAL 6 farklı ilde yer alacak nakit merkezleri kuracak. Söz konusu PTTPAL nakit merkezi kurulacak iller ise;
"İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana" olarak açıklandı. Bu kapsamda PTTPAL1100 memur personel alımlarının bu illerde yapılması beklenmektedir

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

1- T. C. vatandaşı olmak.

2- Erkek adaylar en az ortaokul mezunu olmak, bayan adaylar en az lise mezunu olmak zorunda.

3- Erkek adaylar 22-32 yaş arasında olmak, bayan adaylar 18-27 yaş aralığında olmak.

4- Erkek adayın askerlik hizmeti yapmış olmak.

5- İnsan ilişkileri, konuşma şekli, diksiyon düzgün olmak.

6- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

7- Kamu haklarından mahrum kalmamak.

8- PTTPAL görevlerine engel olacak akıl ve vücut sağlığı özrü bulunmamak.

9- ÖGG kimlik kartına sahip olmak.

10- Tercih olarak, para ve değerlki eşya taşımacılığı konularında tecrübeli olmak.

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