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11 Ekim 2019 Cuma 15:55:00 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 15:57:29

PTT memur alımı başladı mı? PTT memur alımı şartları 2019 neler?

PTT memur alımları yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar PTT memur alımı ilanlarını yakından takip ediyor. "PTT memur alımı başladı mı? PTT memur alımı şartları 2019 neler?" sorularının yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. 2018 yılında yapılan alımda eksik kalan kadroların da eklenmesi ile 2019 yılında alım yapılacağı duyurulmuştu. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen PTT memur alımı KPSS'siz olarak yapılacak. 2019 PTT personel alımının başvuruları ile ilgili süreç merak ediliyor. PTT memur alımı şartları 2019 neler? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

PTT memur alımları başladı mı? merak ediliyor. PTT personel alımına başvurmak isteyen kimseler "PTT memur alımı şartları 2019 neler?" sorularının yanıtını araştırıyor.  2018 yılında yapılan alımda eksik kalan kadroların da eklenmesi ile 2019 yılında alm yapılacağı duyurulmuştu. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen PTT memur alımı KPSS'siz olarak yapılacak. 2019 PTT personel alımının başvuruları ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

MEMUR ALIMI İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ


 

2019 PTT MEMUR ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? 

PTT 2019 personel alımı ile ilgili bir tarih açıklanmadı. 2019 PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizin içinde yer alacak. 

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

1) Türk vatandaşı olmak. 

2) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak. 

3) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak 

4) Erkekler için askerliğini yapmış olmak. 

5) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak. 

6) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak. 

7) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu;

8) madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. 

9) Kamu haklarından yasaklı olmamak. 

10) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. 

11) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 

12) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak

PTTPAL MEMUR PERSONEL ALIMI YAPACAK İLLER LİSTESİ

PTTPAL 6 farklı ilde yer alacak nakit merkezleri kuracak. Söz konusu PTTPAL nakit merkezi kurulacak iller ise;
"İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana" olarak açıklandı. Bu kapsamda PTTPAL1100 memur personel alımlarının bu illerde yapılması beklenmektedir.

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