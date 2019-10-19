  • Bist 100
    98415.3
  • Dolar
    5,7971
  • Euro
    6,4953
  • Altın
    277,4200
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Dikkat: İstanbul'da yarın bazı yollar kapalı olacak Dikkat: İstanbul'da yarın bazı yollar kapalı olacak
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu... Vatandaşa destek artacak 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu... Vatandaşa destek artacak
Düğünün ertesi günü öldürelen damadın annesi gelini suçladı Düğünün ertesi günü öldürelen damadın annesi gelini suçladı
Katar Dünya Kupası için stadlara dev klima takıyor Katar Dünya Kupası için stadlara dev klima takıyor
Artık internet ve mobil uygulamalarla ödenecek Artık internet ve mobil uygulamalarla ödenecek
Meteorolojiden sağanak uyarısı: Şemsiyesiz çıkmayın Meteorolojiden sağanak uyarısı: Şemsiyesiz çıkmayın
Ersun Yanal'dan Belözoğlu'na: 'Kararı sen ver kaptan' Ersun Yanal'dan Belözoğlu'na: 'Kararı sen ver kaptan'
Alman hava yolu Lufthansa'da büyük kriz: Greve katılacakları tehdit etmeye başladılar Alman hava yolu Lufthansa'da büyük kriz: Greve katılacakları tehdit etmeye başladılar
Galatasaray'da Falcao gerçeği ortaya çıktı Galatasaray'da Falcao gerçeği ortaya çıktı
Lübnan polisi 70 göstericiyi gözaltına aldı Lübnan polisi 70 göstericiyi gözaltına aldı
Faslı iki uluslararası ilişkiler uzmanı: Türkiye hedeflerinin büyük bir kısmını elde etti Faslı iki uluslararası ilişkiler uzmanı: Türkiye hedeflerinin büyük bir kısmını elde etti
Şili'de 'acil durum' ilan edildi Şili'de 'acil durum' ilan edildi
Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ABD'li siyasetçilerle görüştü Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ABD'li siyasetçilerle görüştü
PTT kargo Cumartesi teslimat yapar mı? PTT kargo Cumartesi günleri açık mı? PTT kargo Cumartesi teslimat yapar mı? PTT kargo Cumartesi günleri açık mı?
Yangında ölen baba-kızla ilgili kan donduran iddia! Yangında ölen baba-kızla ilgili kan donduran iddia!
İngilizlerden kirli algı operasyonu... Başkan Erdoğan ve harekatı hedef aldılar İngilizlerden kirli algı operasyonu... Başkan Erdoğan ve harekatı hedef aldılar
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Uzlaşmasaydık Türkler tüm bölgeyi alacaktı ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Uzlaşmasaydık Türkler tüm bölgeyi alacaktı
TTK'ye 30 nitelikli işçi alınacak TTK'ye 30 nitelikli işçi alınacak
Adıyaman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi Adıyaman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
'El Chapo'nun oğlu için kenti savaş alanına çevirdiler: Çok sayıda ölü var 'El Chapo'nun oğlu için kenti savaş alanına çevirdiler: Çok sayıda ölü var
UEFA'dan oyunculara sosyal medya tehdidi UEFA'dan oyunculara sosyal medya tehdidi
Salı akşamı süre doluyor! Eller tetikte Salı akşamı süre doluyor! Eller tetikte
Zarar verdikleri aracın sahibine bıraktıkları not şaşırttı! Zarar verdikleri aracın sahibine bıraktıkları not şaşırttı!
Trabzonspor Gazişehir FK'yı konuk ediyor Trabzonspor Gazişehir FK'yı konuk ediyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Ekim 2019 Cumartesi 10:17:52 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 10:21:08

PTT kargo Cumartesi teslimat yapar mı? PTT kargo Cumartesi günleri açık mı?

PTT kargo Cumartesi teslimat yapar mı? PTT kargo Cumartesi günleri açık mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. PTT kargo ile işi olanlar, hafta sonu kargo işlemlerini yapabilip yapamayacağını merak ediyor. Kargo göndermek isteyenler ile kargo bekleyenler, PTT kargonun çalışma gün ve saatlerini öğrenmek istiyor. PTT kargonun Cumartesi günü çalışma saati bilgileri haberimizin içerisinde yer alıyor..

PTT kargo Cumartesi teslimat yapar mı? PTT kargo Cumartesi günleri açık mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. PTT kargo ile işi olanlar, hafta sonu kargo işlemlerini yapabilip yapamayacağını merak ediyor. Kargo göndermek isteyenler ile kargo bekleyenler, PTT kargonun çalışma gün ve saatlerini öğrenmek istiyor. PTT kargonun Cumartesi günü çalışma saati bilgilerine haberimizin içinden ulaşabilirsiniz.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ ? 

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. 

PTT KARGO CUMARTESİ TESLİMAT YAPAR MI?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

2019 TATİL RESMİ TATİL GÜNLERİ

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI: Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

HAFTA SONU TATİLİ: 2019'de hafta sonu tatili 104 gün olacak. Hafta sonuna denk gelmeyen bayram günleri de eklendiğinde 2019'da tatil yapılacak gün sayısı 121.

PTT TARİHİ

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir.

İlk posta teşkilatı, Tanzimat Fermanı gelişmelerinin sonucu olarak Osmanlı Devleti halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur.

1843'te telgraf icat edilmiştir. 11 yıl sonra ise Türkiye'de de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur. 1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür.

Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır. 24 Nisan 1995 tarihinden itibaren ise T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü olarak çalışmaya başlamıştır. 29 Ocak 2000 tarihinde, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü" olan Kuruluşumuzun adı "T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü" (PTT) olarak değiştirilmiştir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ