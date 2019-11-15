PTT kargo Cumartesi teslimat yapar mı? PTT Kargo Cumartesi kaça kadar açık?

PTT Kargo Cumartesi kaça kadar açık? PTT kargo Cumartesi teslimat yapar mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. PTT'de kargo işlemi olan vatandaşlar PTT şubelerinin Cumartesi günü teslimat yapıp yapmadığını ve PTT Kargo'nun Cumartesi günü saat kaça kadar açık olacağını öğrenmek istiyor. PTT mesai saati hafta içi her gün saat 08.30’da başlar. Saat 12.30’da ise 1 saatlik öğle arası başlar ve mesaiye ara verilir. Ardından saat 13.30’da yeniden başlayan mesai saat 17.00’de sona erer. Peki, PTT hafta sonu çalışma saatleri nasıl?

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir.

PTT KARGO CUMARTESİ KAÇA KADAR AÇIK?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri saat 13.30'a kadar hizmet vermektedir.

2019 TATİL RESMİ TATİL GÜNLERİ

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI: Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

HAFTA SONU TATİLİ: 2019'de hafta sonu tatili 104 gün olacak. Hafta sonuna denk gelmeyen bayram günleri de eklendiğinde 2019'da tatil yapılacak gün sayısı 121.

PTT TARİHİ

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir.

İlk posta teşkilatı, Tanzimat Fermanı gelişmelerinin sonucu olarak Osmanlı Devleti halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur.

1843'te telgraf icat edilmiştir. 11 yıl sonra ise Türkiye'de de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur. 1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür.

Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır. 24 Nisan 1995 tarihinden itibaren ise T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü olarak çalışmaya başlamıştır. 29 Ocak 2000 tarihinde, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü" olan Kuruluşumuzun adı "T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü" (PTT) olarak değiştirilmiştir.