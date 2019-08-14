'Psikolojik bir savaş verdik'

Nijerya’da 13 Temmuz’da kaçırılan 10 Türk denizciyi kurtarma operasyonunu yürüten Selçuk Esenyel, korsanlarla zor bir pazarlık yaptıklarını ancak istedikleri fidyeyi ödemediklerini belirtti. Esenyel, korsanların karşısındaki kişiyi psikolojik olarak umutsuzluğa sürüklemek adına her şeyi denediklerini söyledi.

OPERASYON İMKÂNSIZDI

Gemicilerin kaçırıldıkları bölgenin coğrafi olarak askeri harekâta uygun olmaması sebebiyle korsanlarla pazarlık yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Esenyel, “Bu süreçte korsanların tek talebi sadece maddi değildi. Nijerya hükümetinden talepleri de vardı. Özellikle fidye talebi olduğu dönemlerde, telefonla bir hafta, hiç ulaşamadığımız dönemler oldu” dedi.

YER DEĞİŞTİRİYORLARDI

Mürettebatın güvenliği nedeniyle dışarıya çok fazla bilgi akışı sağlayamadığını kaydeden Esenyel, “Çünkü en ufak bir haber aldıklarında ya iletişimi kesiyorlardı ya da mürettebatın yerini değiştiriyorlardı. Onlara istedikleri fidyeyi ödemedik. Yaklaşık bir ay boyunca mürettebatımıza bakmak için harcadıkları para, ulaşım gibi kalemler için ödeme yaptık” diye konuştu.