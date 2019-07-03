Provokatörler tek tek yakalanıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Haziran'da Küçükçekmece'de, Suriyelilere yönelik yaşanan olaylarla ilgili yürüttüğü çalışmalarını derinleştiriyor.

EŞZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda polis, “İkitelli Gençlik Grubu” adı altında kurulan ve 58 kişinin üye olduğu mesajlaşma grubu üzerinden olayların büyütülmeye çalışıldığını tespit etti. Ekipler önceki gün düzenlediği eşzamanlı operasyonla, haklarında gözaltı kararı bulunan 13 grup üyesinden 11'ini yakaladı. Böylece daha önce yakalanan 5 şüpheliyle birlikte gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükseldi.

FİRARİLER ARANIYOR

“Halkı kin ve düşmanlığa sevk, tahrik veya aşağılama” suçundan haklarında adli işlem başlatılan 16 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, firari 6 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

SAHTE HESAPLAR

Sosyal medya üzerinden “#ÜlkemdeSuriyeliİstemiyorum” ve “#SuriyelilerDefolsun” başlığı altında provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 5 kişi, 30 Haziran'da düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınmıştı.