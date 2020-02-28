Provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, halkı yanlış yönlendiren ve toplumu geren provokatif paylaşımlara soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlere ait olduğu yönünde sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanan video, resim ve paylaşımlar hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'kanunlara uymamaya tahrik' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı" bildirildi.
AA
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