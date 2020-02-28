Provokatif haber yapan sosyal medya hesaplarına inceleme başlatıldı
Sosyal medyada bilgi kirliliği yaratan sosyal medya hesaplarına inceleme başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunanlarla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nden gelen son dakika açıklamasına göre sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan hesaplara yönelik inceleme başlatıldı.
91 SOSYAL MEDYA HESABIYLA İLGİLİ İŞLEM YAPILDI
Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunanlarla ilgili inceleme başlattı. Şu ana kadar 91 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem ve tespit yapıldı. İnceleme ve tespit çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
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