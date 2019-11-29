Projeleri tek tek iptal eden İmamoğlu şimdi de 'Kanal İstanbul'a karşı çıktı!

Yatırımları iptal eden, ödemeleri durduran, projeleri bir bir askıya alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluya nefes almak için hazırlanan projeye de karşı çıkması vatandaşı bezdirdi.

Kanal İstanbul projesi ile İstanbul Boğazının seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanması Türkiye için olduğu kadar Türk Boğazlarını kullanan tüm ülkeler için de büyük önem arz etmektedir. Planlanan proje ile İstanbul Boğazındaki yaşam ve kültürel varlıkları tehdit eden gemi trafiğinin minimize edilerek, Boğazın her iki girişinde yoğun trafiğe maruz kalan gemilere alternatif geçiş imkanının sağlanması hedeflenmektedir.

İmamoğlu, her ne kadar çevreci bir görüntü çizse de icraatları aksi bir yönde ilerliyor. 2011 yılında açıkladığı, “çılgın proje” olarak bilinen 'Kanal İstanbul' projesi ile ilgili soru üzerine İmamoğlu, "Birazcık bilimden ve şehircilikten anlayan herkesin vicdanını sızlatacak; bu kadim şehri alt üst edecek projeye sonuna kadar karşıyız. Bütün detaylarını oturalım, kamuoyu önünde tartışalım. Bu işin sonu referanduma kadar gider. Tümüyle yanlış bir iştir, karşısındayız" dedi.

KANAL İSTANBUL NEDEN GEREKLİ?

Söz konusu büyük merakla beklenen 'Kanal İstanbul’un Avrupa Yakası’nda, Küçükçekmece Gölü’nden başlayıp, Şahintepe Mahallesi’nden geçerek Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edecek proje, Terkos Gölü’nün doğusundan Karadeniz’e ulaşacak.

Dünyadaki ekonomik faaliyetlerin her geçen yıl artması, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısının da buna paralel olarak artmasına sebep olmuştur. Yılda ortalama 50 bin geminin geçtiği İstanbul Boğazı, en dar yeri 698 metre olan doğal bir su yolu olup, ticari gemiler Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Boğazdan geçiş yapmaktadır. Ancak, Montrö Sözleşmesinin imzalandığı 1930'lu yıllarda Türk Boğazlarından yılda geçen gemi sayısı 3 bin mertebelerinde iken günümüzde gemi trafiğindeki artış, teknolojik gelişmeler sonucu gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle, akaryakıt ve benzeri diğer tehlikeli/zehirli maddeleri taşıyan gemi (tanker) geçişlerinin artması, dünya mirası kent üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturmakta, İstanbul Boğazına alternatif bir geçiş güzergahının planlanmasını zorunlu hale getirmektedir. İstanbul Boğazının günümüzde yaklaşık 50 bin mertebelerinde olan trafik yükünün dünya ve bölge ülkelerindeki gelişmeler dikkate alındığında 2070'li yıllarda 86.000 mertebelerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.