Prof. Dr. Ziyadin Çakır: İstanbul için çok büyük deprem düşünmüyorum

İstanbul’da beklenen deprem kaç büyüklüğünde olacak? Küçük depremler, büyük depremin habercisi mi? Yavaş depremlerden korkmalı mıyız? İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, İstanbul’da beklenen depremle ilgili tüm merak edilenleri açıkladı.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır depremden oluşacak can ve mal kaybının önüne geçmek için kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Çakır, “İstanbul’da bir deprem olacak, bu 3 ay sonra da olabilir, beş sene sonra da. Yapılması gereken, kentsel dönüşümlerin hızlandırılması ve İstanbul’daki konutların, binaların, devlet binalarının, hastanelerin, okul binalarının yeni deprem yönetmeliklerine göre yapılması ve denetlenmesidir.” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’DA DEPREM BEKLENENDEN KÜÇÜK OLABİLİR”

Marmara fayının uzunluğunun 7.5’lik deprem üretmeye yeterli olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Ziyadin Çakır, “İstanbul’da depremi bekliyoruz fakat deprem biliminin geldiği noktada ay veya yıl olarak bir veri vermemiz mümkün değil, sadece olasılık verebiliriz. Depremin büyüklüğünü belirleyen en önemli unsur fayın uzunluğudur.” diye konuştu.

Fayın boydan boya kırılması durumunda dahi 7.2’yi, 7.3’ü geçme olasılığı bulunmadığının altını çizen Çakır, “Çünkü Marmara fayı çok parçalı bir fay, tek parça kırılması mümkün değil. Adalar dediğimiz fayın doğu ve batı yönüne giden ana fayında kırılma olasılığı da düşük. Dolayısıyla İstanbul için çok büyük deprem düşünmüyorum.” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRILMALIYIZ”

Depremden oluşacak can ve mal kaybının önüne geçmek için kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini söyleyen Ziyadin Çakır, “İstanbul’da bir deprem olacak. Bu 3 ay sonra da olabilir, beş sene sonra da. Yapılması gereken kentsel dönüşümlerin hızlandırılması ve İstanbul’daki konutların, binaların, devlet binalarının, hastanelerin, okul binalarının yeni deprem yönetmeliklerine göre yapılması ve denetlenmesidir. Depremden oluşacak can ve mal kaybının önüne böyle geçebiliriz.” şeklinde konuştu.

“YAVAŞ DEPREMLER FAYIN ÜZERİNDEKİ ENERJİYİ BOŞALTIYOR”

Yavaş depremlerin fayın üzerinde biriken enerjiyi boşalttığını belirten Prof. Çakır, “Bu tür depremler fayın üzerinde gerilim biriktirmez, kırılıp enerji yaymaz. Yavaş depremlerde bir hareket haftalarca, aylarca sürüyor. Mesela İzmit depremi 45 saniye sürdü, 45 saniyede yırtılma başlıyor ve sonlanıyor. Burada başlıyor ve fayın iki tarafına doğru yayılıyor. İzmit’te yaklaşık 45 saniyede 50 kilometrelik bir fay parçacı kırıldı.” ifadelerini kullandı.

Yavaş depremlerde ise bu sürenin 45 saniye değil 45 gün ilâ 3 ay sürdüğünü anlatan Çakır, “Aynı alan çok yavaş şekilde kırılıyor. İstanbul’da yavaş depremlerin gözlendiği yerler var. Hem Armutlu bölgesinde hem adalarda hassas sensörler var. İzmit’te bir ay boyunca süren bir hareket gözlemledik. Bunu radar verilerinde görüyoruz, fayın üzerinde oluşan enerjinin bir kısmı boşalıyor ama çok büyük bir kısmını boşalttığını söyleyemiyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Aksam.com.tr