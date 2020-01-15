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15 Ocak 2020 Çarşamba 13:15:43 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 14:30:25

Prof. Dr. Özden Zeynep İmamoğlu'nun sözlerine tepki göstererek unvanını sildi: Esas olan vatanserverliktir

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav Ekrem İmamoğlu'nun HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yazdığı kitaptan uyarlanan tiyatro oyununu seyretmeye giden eşi Dilek İmamoğlu hakkında, "Benim eşim, iyi eğitim almış, üniversite bitirmiş, masteri olan doktorası olan bir Türk kadını. Benim eşim, nereye gideceğini bilir. Kadınların bir kitap üzerinden bir oyunu izlemesi, sürece katkı sunmasını çok olgun bir tavır olarak görüyorum." sözlerine tepki göstererek profilinde yer alan unvanı sildi.

'Terör’ suçlamaları nedeniyle tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın yazdığı kitaptan uyarlanan tiyatro oyununda buluşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş oyunu izlemiş ve birlikte poz vermişlerdi.

İMAMOĞLU 'MASTERI OLAN DOKTORASI OLAN BİR TÜRK KADINI' DEMİŞTİ

Eşinin bu karelerde yer alması ile ilgili soruyu cevaplayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şu sözleri söylemişti:

"Benim eşim, iyi eğitim almış, üniversite bitirmiş, masteri olan doktorası olan bir Türk kadını. Benim eşim, nereye gideceğini bilir. Kadınların bir kitap üzerinden bir oyunu izlemesi, sürece katkı sunmasını çok olgun bir tavır olarak görüyorum. Destekliyorum da. Eşimin de başta olmak üzere, bana soracak halleri yok. Keşke bu kadınların yaptığına 10-15 kadın daha eklense."

PROF. DR. OKTAV TEPKİ OLARAK PROFİLİNDEN ÜNVANINI SİLDİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav ise İmamoğlu'nun bu sözleri üzerine dikkat çeken bir tepki gösterdi. Oktav profilinde yer alan unvanı İmamoğlu'nu protesto amacıyla sildiğini açıklayarak  "Ekrem İmamoğlu'nun demecinden sonra profilimde yer alan Prof. Dr unvanimi sildim. Unvanlar gelip geçicidir, esas olan vatanseverliktir" ifadelerini kullandı.

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