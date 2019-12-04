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04 Aralık 2019 Çarşamba 14:03:05 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 14:10:16

Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu, NATO zirvesinde öne çıkan detayları açıkladı

Türkiye'nin son dönemde geldiği noktayı işaret eden Akdeniz Güvenliği Merkezi-CEMES Başkanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu "Türkiye NATO’dan bağımsız hareket edebilen ve bu bağlam gücü kendi eline almış bir ülke olarak istedikleri konusunda müttefiklerine direnebilecek konuma geldi." dedi. Ateşoğlu, Başkan Erdoğan'ın da katıldığı Londra'da gerçekleştirilen NATO zirvesine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu ve 'Türkiye vazgeçilmez bir ülke' ifadelerini kullandı.

NATO'nun 29 lideri, Londra'da ittifakın geleceğine ilişkin önemli kararlar almak için zirvede bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, NATO toplantısı öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un “NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti” açıklamasına yanıt vererek bu açıklamayı "nahoş" ve "hakaret" olarak niteledi. Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney ise NATO zirvesini değerlendirdi.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, yapılan zirvede Türkiye’nin NATO ittifakına verdiği katkıların öne çıktığını söyledi. Ateşoğlu, “Türkiye’nin katkılarının vazgeçilmezliğinin ABD Başkanı ve NATO Genel Sekreteri tarafından dillendirilmiş ve altının çizilmesi çok önemliydi.” ifadelerini kullandı.

“NATO MELEZ YAPIYA KENDİNİ UYARLIYOR”

Soğuk savaş döneminden sonra NATO’nun büyük bir dönüşüm içerisine girdiğini söyleyen Nurşin Ateşoğlu Güney, “Günümüz koşullarında savaş nitelikleri değişti. Artık tehditler devletlerden beklenmiyor, asimetrik savaş ve bunun yanı sıra devlet dışı aktörlerin kullanılması söz konusu. NATO bu bağlamda kendini uyarlamaya çalışıyor.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE STRATEJİK OLARAK VAZGEÇİLMEZ BİR ÜLKE”

NATO’nun güney kanadının sınırları konusunda Türkiye’nin önemli katkısı olduğunu belirten Ateşoğlu, “Türkiye için NATO’dan gelen sıcak mesajlar, ülkemizin stratejik değeri bağlamında şimdiye kadar vermiş olduğu katkılardan dolayı olduğunu düşünüyorum. Bir tek PYD-PKK konusundaki sorunda anlaşılamıyor. Terörizm meselesinde 29 ülkenin ortak tanıma sahip olmamasından kaynaklanıyor. Terör ve terörist konusunda herkesin farklı bakış açısı var. Türkiye bu konuda geri adım atmayacaktır.” dedi.

NATO’da belirli dönemlerde müttefikler arasında kırılmalar yaşandığına dikkat çeken Nurşin Ateşoğlu Güney, “Macron’un ortaya koyduğu beyin ölümü meselesi müttefiklerin tümü tarafından reddedildi. Bunu başta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ABD başkanı reddetti. NATO’nun caydırıcılığı meselesi önemli bir sorun, bu konuda birtakım komisyonlar kuruldu ve çalışmaların yapıldığını biliyorum.”

“TÜRKİYE NATO’DAN BAĞIMSIZ HAREKET EDİLEN BİR ÜLKE”

Türkiye’nin sahada NATO müttefiklerinden destek görmediğini hatırlatan Nurşin Ateşoğlu Güney, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye mülteci, Doğu Akdeniz, Ege ve sert güvenlik konularında müttefiklerinden destek görmedi. Türkiye eskisi gibi değil, NATO’dan bağımsız savunma anlamında yerli ve milli. Türkiye NATO’dan bağımsız hareket edebilen ve bu bağlam gücü kendi eline almış bir ülke olarak istedikleri konusunda müttefiklerine direnebilecek konuma geldi. Bugün güçlü siyasi iradeyle istediklerini masaya koyabilen bir Türkiye var.”

Kaynak: Aksam.com.tr

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