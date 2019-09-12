Prof. Dr. Nabi Avcı'dan Unesco Daimi Temsilciliğine Büyükelçi olarak atandığı iddialarına yalanlama
Bazı yayın organlarında Prof. Dr. Nabi Avcı'nın büyükelçi olarak atandığına ilişkin iddialar yalanlandı. Prof. Dr. Nabi Avcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Unesco Daimi Temsilciliğine Büyükelçi olarak atandığıma ilişkin haberler doğru değildir" ifadelerine yer verdi.
TM Dijital Haber Merkezi
Prof. Dr. Nabi Avcı, sosyal medyada bazı basın yayın organlarında hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Nabi Avcı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, Nabi Avcı Hocamızın Unesco Daimi Temsilciliğine Büyükelçi olarak atandığına ilişkin haberler doğru değildir. Prof. Dr. Nabi Avcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Türk Grubu Başkanı olarak görevine devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.
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